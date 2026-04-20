За границей стало сложнее зайти в российские сервисы без ошибок и блокировок | The GEEK
Новости

За границей стало сложнее зайти в российские сервисы без ошибок и блокировок

Одна из причин может быть связана с мерами против VPN.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:17
За границей стало сложнее зайти в российские сервисы без ошибок и блокировок

Россияне, находящиеся за границей, стали чаще жаловаться на сбои при попытке зайти в российские сервисы через местный Wi-Fi или иностранные мобильные сети. По данным «Коммерсанта», проблемы затрагивают банковские приложения, маркетплейсы, «Госуслуги» и агрегаторы билетов. В ряде случаев соединение просто сбрасывается, а иногда сервисы показывают уведомления о якобы включённом VPN.  

Как пишет издание, ситуация может быть связана с мерами по ограничению доступа для пользователей VPN. Ранее обсуждались требования к крупным площадкам не допускать на свои сервисы пользователей с включёнными средствами обхода блокировок, а также проект изменений, при котором право на предустановку сохраняется только у сервисов, не работающих с VPN.  

Проблема, как отмечают собеседники рынка, в том, что точно отличить обычный зарубежный IP-адрес от VPN-подключения сложно. Из-за этого часть компаний может перестраховываться и ограничивать почти весь иностранный трафик, чтобы не рисковать льготами и статусом.  

При этом ситуация пока не выглядит полностью одинаковой для всех стран. Жалобы чаще поступают из Турции, Египта, Таиланда и Вьетнама, тогда как в странах СНГ массовых проблем с доступом через местные сети пока не наблюдается.  

Обсудить
Читайте также
«Ъ»: хостинг-провайдерам могут запретить предоставлять мощности для VPN-сервисов
Блокировки

«Ъ»: хостинг-провайдерам могут запретить предоставлять мощности для VPN-сервисов

Провайдеров хотят обязать выявлять на своей инфраструктуре операторов VPN.
РБК: операторы заморозили расширение каналов связи с Европой на фоне борьбы с VPN
Блокировки

РБК: операторы заморозили расширение каналов связи с Европой на фоне борьбы с VPN

Около 20 компаний, владеющих каналами связи между Россией и Европой, якобы согласились не расширять их пропускную способность.
Bloomberg: блокировки в России приостановили из-за недовольства общества
Блокировки

Bloomberg: блокировки в России приостановили из-за недовольства общества

Источники утверждают, что высокопоставленные чиновники предупредили о возможных политических и экономических последствиях чрезмерных ограничений.
Операторы хотят ввести сбор за регистрацию смартфонов по EMEI
Россия

Операторы хотят ввести сбор за регистрацию смартфонов по EMEI

Без неё устройства могут перестать работать с SIM-картами.
Ещё по теме
В России могут запретить использовать пауэрбанки в самолётах

В России могут запретить использовать пауэрбанки в самолётах
Интернет может подорожать на 30% в России

Интернет может подорожать на 30% в России
Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы «оставаться на связи»

Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы «оставаться на связи»
СБП меняет правила: с 1 июля для переводов и платежей потребуется ИНН

СБП меняет правила: с 1 июля для переводов и платежей потребуется ИНН
В популярных VPN-клиентах нашли уязвимость с раскрытием IP-адреса сервера

В популярных VPN-клиентах нашли уязвимость с раскрытием IP-адреса сервера
В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки

В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки
РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее

РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее
«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN

«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN
Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России

Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России
По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только

По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только
РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN

РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN
Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям

Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям
В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета

В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета
В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  2. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  4. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  5. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры
Смотреть все обзоры