За границей стало сложнее зайти в российские сервисы без ошибок и блокировок

Россияне, находящиеся за границей, стали чаще жаловаться на сбои при попытке зайти в российские сервисы через местный Wi-Fi или иностранные мобильные сети. По данным «Коммерсанта», проблемы затрагивают банковские приложения, маркетплейсы, «Госуслуги» и агрегаторы билетов. В ряде случаев соединение просто сбрасывается, а иногда сервисы показывают уведомления о якобы включённом VPN.

Как пишет издание, ситуация может быть связана с мерами по ограничению доступа для пользователей VPN. Ранее обсуждались требования к крупным площадкам не допускать на свои сервисы пользователей с включёнными средствами обхода блокировок, а также проект изменений, при котором право на предустановку сохраняется только у сервисов, не работающих с VPN.

Проблема, как отмечают собеседники рынка, в том, что точно отличить обычный зарубежный IP-адрес от VPN-подключения сложно. Из-за этого часть компаний может перестраховываться и ограничивать почти весь иностранный трафик, чтобы не рисковать льготами и статусом.

При этом ситуация пока не выглядит полностью одинаковой для всех стран. Жалобы чаще поступают из Турции, Египта, Таиланда и Вьетнама, тогда как в странах СНГ массовых проблем с доступом через местные сети пока не наблюдается.