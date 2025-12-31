«Дом.ру» второй раз за год поднимает цены на домашний интернет на 20% | The GEEK
«Дом.ру» второй раз за год поднимает цены на домашний интернет на 20%

Предыдущая корректировка стоимости тарифов была в мае уходящего года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:28

С 1 января 2026 года российская компания «ЭР-Телеком («Дом.ру») в очередной раз повысит стоимость домашнего интернета почти на 20%. Об этом рассказали в пресс-службе провайдера, а также обновленный ценник выставили одному из редакторов The GEEK.

Предыдущее повышение цен было в мае 2025 года. Тогда, например, стоимость архивного тарифа «Mega M» выросла с 845 рублей до 1015 рублей. С завтрашнего дня ценник повышается до 1190 рублей. То есть за год стоимость домашнего интернета выросла на 40%.

Как и прежде, о повышении цен компания уведомила пользователей только в конце декабря. На официальном сайте пресс-релиз датируется 22 декабря, а соответствующее SMS-сообщение наш редактор получил только 30 декабря.

Что касается причин повышения, то провайдер ссылается на повышение НДС до 22%, а также рост затрат.

«Изменения связаны с рядом важных факторов — c 1 января 2026 года базовая ставка НДС вырастет с 20 до 22%. Кроме этого, в текущих экономических условиях растут ключевые статьи затрат, в том числе на поддержку и развитие технической инфраструктуры, импортное телекоммуникационное оборудование, операционную деятельность»,

— «Дом.ру».

id·217068·20251231_0931
