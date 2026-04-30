YouTube возвращает «картинку-в-картинке» всем пользователям | The GEEK
YouTube возвращает «картинку-в-картинке» всем пользователям

YouTube сделает режим «картинка-в-картинке» доступным для всех пользователей. Ранее функция была привязана к Premium-подписке.
YouTube возвращает «картинку-в-картинке» всем пользователям

YouTube планирует открыть доступ к режиму «картинка-в-картинке» для всех пользователей. Функция позволяет свернуть приложение и продолжить просмотр видео в небольшом окне поверх других приложений.

В последние годы режим был доступен только подписчикам YouTube Premium. Теперь компания собирается вернуть его обычным пользователям — обновление ожидается в ближайшие месяцы.

При этом фоновое воспроизведение с выключенным экраном по-прежнему останется платной функцией и будет доступно только в рамках подписки Premium.

