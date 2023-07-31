Xiaomi выпустила Poco Pods — доступные TWS-наушники с мощным басом

Компания Xiaomi представила ультрадоступные беспроводные наушники внутриканального типа. По словам производителя, динамики новинки способны обеспечить богатый бас профессионального уровня.

Poco Pods TWS получили 12-миллиметровые драйверы, Bluetooth версии 5.3 с поддержкой кодека SBC и игрового режима с низкой задержкой звука в 60 мс. Заявлена система шумоподавления (ENC) для телефонных разговоров, влагозащита по стандарту IPX4 и технология Google Fast Pair для сверхбыстрого сопряжения с Android-устройствами.

Каждый наушник оснащён сенсорной площадкой для управления плеером и звонками. Время автономной работы составляет до 5 часов, кейс продлит этот показатель до 30 часов, есть функция быстрой зарядки, которая за 10 минут обеспечит 1,5 часа воспроизведения музыки.

Наушники Poco Pods TWS дебютировали в Индии по цене 1199 рупий (1300 ₽). Когда появится глобальная версия, пока неизвестно.