Операторы хотят ввести сбор за регистрацию смартфонов по EMEI

В России обсуждают введение платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Инициатива исходит от операторов связи и уже направлена в Минцифры, пишут «Известия».

Речь идёт о создании реестра мобильных устройств, в который должны будут попадать все смартфоны. Устройства без регистрации, по предварительной модели, не смогут работать в сетях операторов.

Одновременно предлагается создать специальный фонд для развития инфраструктуры и импортозамещения. Одним из источников финансирования может стать как раз регистрация устройств по IMEI.

Операторы объясняют инициативу высокой нагрузкой на отрасль: развитие сетей и переход на отечественные решения требуют значительных инвестиций, а текущие условия ограничивают возможности для их реализации.

Ключевой вопрос — кто будет платить. Рассматриваются разные варианты: пользователи, продавцы или импортеры. Однако эксперты отмечают, что в любом случае расходы с большой вероятностью переложат на конечного покупателя — через цену устройства или тарифы.

В таком виде мера фактически может стать дополнительным сбором, аналогом налога на использование техники.

В Минцифры подтверждают, что обсуждение базы IMEI продолжается, но окончательные параметры, включая механизм оплаты, пока не определены.

Аналогичные системы уже работают в ряде стран, включая Казахстан и Узбекистан, где регистрация устройств обязательна. В России же, по обсуждаемой модели, пользователям придётся самостоятельно ставить смартфоны на учёт — иначе SIM-карта может не работать.