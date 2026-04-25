В России введут НДС на импортные товары с маркетплейсов

Министерство финансов России направило в Правительство пакет законопроектов, предусматривающих поэтапное введение НДС на импортные товары с маркетплейсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, предлагается ввести НДС на товары электронной торговли с поэтапным повышением ставки до стандартной:

2027 год — 7%;

2028 год — 14%;

2029 год — 22%.

В Минфине считают, что такой механизм позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям и одновременно обеспечит более равные конкурентные условия с традиционной розницей.

Функции налоговых агентов возложат на цифровые торговые платформы — как российские, так и иностранные. Именно они будут начислять и перечислять НДС, исходя из стоимости реализуемых товаров.

Кроме того, пакетом документов предусматривается закрепление правового статуса оператора электронной торговли, определение понятия склада электронной торговли, а также установление порядка уплаты внутренних налогов для таких товаров.

Дополнительно предлагается внести штрафы за нарушение порядка перемещения товаров электронной торговли через таможенную границу и их использование в коммерческих целях после выпуска.