Oppo объединяет OnePlus и Realme в общий продуктовый центр

Редакция The GEEK сегодня в 09:28
OnePlus и Realme могут объединить ключевые бизнес-процессы в рамках новой структуры Oppo. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station, а затем информацию пересказали профильные издания.

По данным утечки, глобальные и китайские операции двух брендов будут сведены в общий «субпродуктовый центр». Туда также могут войти маркетинг и сервисное направление OnePlus и Realme.

Новую структуру, как утверждается, возглавит Ли Цзе, президент OnePlus в Китае. Он будет подчиняться Питу Лау, основателю OnePlus и одному из ключевых руководителей Oppo.

Отдельно сообщается, что после объединения компании сделают больший акцент на повторном использовании продуктовых линеек. Проще говоря, устройства OnePlus и Realme могут стать ещё ближе по платформам, компонентам и позиционированию.

OnePlus уже несколько лет работает как бренд внутри Oppo, а Realme ранее также сблизили с этой структурой. Кроме того, вокруг OnePlus в последние месяцы появляются сообщения о сокращениях, пересмотре стратегии и возможном ограничении работы в отдельных регионах, включая Европу.

Пока речь идёт именно о сообщениях инсайдеров. Сами OnePlus, Realme и Oppo официально слияние не подтверждали.

