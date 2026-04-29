«Ъ»: в Москве могут отключить мобильный интернет на майские праздники | The GEEK
«Ъ»: в Москве могут отключить мобильный интернет на майские праздники

По данным источников «Коммерсанта», отключения планируются 5, 7 и 9 мая.
Редакция The GEEK сегодня в 17:38
«Ъ»: в Москве могут отключить мобильный интернет на майские праздники

В Москве могут временно ограничить работу мобильного интернета на майские праздники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке.

По данным издания, ограничения могут ввести 5, 7 и 9 мая. Один из собеседников уточнил, что речь идёт о мерах «в целях безопасности», однако точный масштаб отключений пока неизвестен.

Ожидания ограничений также подтверждают источники других СМИ. По их данным, перебои могут затронуть не только центр Москвы. В отдельных сценариях речь может идти не только о мобильном интернете, но и о более жёстких ограничениях связи, включая SMS и работу «белых списков» сервисов.

Крупные операторы связи от комментариев отказались.

Похожие проблемы уже возникали в Москве в мае 2025 года. Тогда пользователи жаловались на отсутствие связи и интернета, а власти заранее предупреждали о возможных перебоях. Из-за ограничений могли работать нестабильно такси, каршеринг, доставка, банкоматы и другие сервисы.

В марте 2026 года мобильный интернет и связь также пропадали в отдельных районах Москвы. Тогда восстановление заняло почти три недели, а доступ к «белым спискам» работал только частично.

