Новости

Интернет может подорожать на 30% в России

Все дело в очередных требованиях к провайдерам.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:50
Если в России введут новые требования к провайдерам, то цены на домашний интернет могут вырасти до 30%. Об этом рассказал «Газете.Ru» гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Накануне Минцифры предложило ввести платные лицензии для интернет-провайдеров и обязать их подключаться к системе СОРМ. Последнюю правоохранительные органы используют для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Новые требования приведут к расходам, которые, с высокой долей вероятности, компании переложат на клиентов. В таком случае, подорожание будет зависеть от стоимости самих лицензий. При неблагоприятном сценарии рост цен на домашний интернет может достигнуть 30%. Но более точные оценки появятся только после окончательного утверждения новых правил.

Сильнее всего «удар» ощутят небольшие провайдеры. Дополнительные издержки, по мнению аналитика, приведут к консолидации рынка. Часть компаний будет вынуждена объединиться или уйти с рынка, уступив место крупным игрокам.

Обсудить
Тренд
Последние обзоры

Смотреть все

