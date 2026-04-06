В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки | The GEEK
В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки

Пользователи жалуются на проблемы с доступом, загрузкой медиа и работой приложений.
Редакция The GEEK вчера в 22:57

В России произошёл масштабный сбой, затронувший сразу несколько сервисов и онлайн-платформ. По данным мониторинговых сервисов, пользователи массово сообщают о проблемах с доступом и работой приложений.

Среди сервисов, на которые поступает наибольшее количество жалоб, — Steam, Discord, «Госуслуги», «Ростелеком», банковские приложения и игровые сервисы. Также фиксируются проблемы с загрузкой медиа, отправкой сообщений и подключением к серверам.

Графики обращений показывают резкий рост жалоб за короткий промежуток времени, что может указывать на масштабный характер сбоя.

При этом однозначной причины происходящего пока нет. На данный момент нельзя точно сказать, связаны ли проблемы с локальными сбоями в российской инфраструктуре или с неполадками на стороне отдельных сервисов.

