Google Translate получил функцию для тренировки произношения

Google добавила в мобильное приложение переводчика Google Translate новую функцию «Практика» («Practice»), которая позволяет тренировать произношение иностранных слов и фраз.
Теперь сервис не только переводит текст, но и оценивает правильность произношения. Пользователь записывает фразу через микрофон смартфона, после чего ИИ сравнивает его вариант с эталонным звучанием и предлагает рекомендации по улучшению произношения.
После первой попытки можно пройти упражнение повторно: приложение сразу показывает, стал ли результат лучше с учетом предыдущих подсказок.
Пока функция доступна только на Android-устройствах в США и Индии. Поддерживаются три языка: английский, испанский и хинди.