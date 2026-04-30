Google Translate получил функцию для тренировки произношения | The GEEK
Google Translate получил функцию для тренировки произношения

Анализировать произношение пользователя помогает искусственный интеллект.
Редакция The GEEK сегодня в 09:05
Google Translate получил функцию для тренировки произношения

Google добавила в мобильное приложение переводчика Google Translate новую функцию «Практика» («Practice»), которая позволяет тренировать произношение иностранных слов и фраз.

Теперь сервис не только переводит текст, но и оценивает правильность произношения. Пользователь записывает фразу через микрофон смартфона, после чего ИИ сравнивает его вариант с эталонным звучанием и предлагает рекомендации по улучшению произношения.

После первой попытки можно пройти упражнение повторно: приложение сразу показывает, стал ли результат лучше с учетом предыдущих подсказок.

Пока функция доступна только на Android-устройствах в США и Индии. Поддерживаются три языка: английский, испанский и хинди.

