5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Apple продаёт айфон как законченный продукт, но правда в том, что без пары грамотных аксессуаров для iPhone половина возможностей смартфона остаётся в режиме «ну, теоретически могу». ProRes пишется минут двадцать и упирается в память. iCloud в России официально не оплатить. Мобильные игры с тач-управлением — это мучение, особенно если рядом валяется DualSense. А руки на прогулке заняты телефоном вместо стаканчика кофе.

Собрал 5 аксессуаров для iPhone, которые реально меняют жизнь — от зарядной станции до кроссбоди-ремешка. Все проверены, цены актуальные на 2026 год, нюансы совместимости честно расписаны. Плюс один бонус на десерт.

Если на тумбочке или рабочем столе уже живут три разных кабеля, Magssory Base Pro Qi2 решает проблему раз и навсегда. Кладёте iPhone, вешаете часы, ставите кейс с наушниками и всё заряжается одновременно, без единого провода на виду.

iPhone можно положить горизонтально, и станция превращается в полноценную подставку с режимом StandBy: часы, виджеты, уведомления всегда перед глазами. Удобно и дома на тумбочке, и в офисе на столе, плюс руки свободны для видеозвонков.

Мощность до 25 Вт: iPhone получает до 15 Вт по MagSafe/Qi2, часы и наушники по 5 Вт каждый. Корпус из алюминиевого сплава, в комплекте 30-ваттный адаптер и 2,4-метровый нейлоновый кабель USB-C. Распакуете и сразу пользуетесь, докупать ничего не нужно.

Цена оправдана: алюминиевый корпус, три зарядки в одной, кабель и адаптер в комплекте, ноль компромиссов. Если порядок и эстетика на столе для вас не мелочь, это ваша станция.

Цена: от 16 990 ₽

Главная претензия к чехлам всегда одна: Apple три года вылизывала эргономику корпуса, а ты сверху натягиваешь резиновый кирпич и превращаешь Pro в обмылок. Pitaka решает проблему радикально — Ultra-Slim Case (бренд недавно переименовал линейку в Edge под концепцию «восхождения», но суть та же) имеет толщину 0,99 мм и весит около 20 граммов. На корпусе он не ощущается вообще и в кармане тоже.

Материал — арамидное волокно, та самая вещь, из которой делают броню и компоненты для авиации. Тактильно это приятная плетёная текстура (фирменная Fusion Weaving), не скользит, не выцветает, отпечатки почти не собирает. MagSafe ловится без потерь, под зарядки и держатели магнит не уезжает.

Цена: от 5 700 ₽

История знакомая каждому владельцу Pro-моделей: пишешь ProRes, через 20 минут получаешь «Недостаточно памяти», доплатить за iCloud не можешь, а покупка iPhone на 1 ТБ — это плюс 30 тысяч сверху. Решение очевидное: внешний SSD по USB-C.

iPhone 17 Pro, 16 Pro и 15 Pro умеют писать ProRes напрямую на внешний накопитель — Apple официально это поддерживает. SanDisk Creator Phone E62C сделан прицельно под этот сценарий: чтение 950 МБ/с, запись 1000 МБ/с, USB-C 3.2 Gen 2, MagSafe-крепление, корпус с защитой IP65 и устойчивостью к падениям с трёх метров. Весит 54 грамма и реально незаметен на задней панели iPhone.

Формат exFAT уже из коробки (Apple требует именно его и не работает с зашифрованными дисками). Важный нюанс: к SSD обязательно нужен короткий USB-C кабель на 10 Гбит/с, а вот длинный шнур USB 2.0 из ящика угробит идею — ProRes просто не запишется. И не переплачивайте за SSD с интерфейсом 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2×2) — Apple его не поддерживает, такие диски всё равно работают как 10 Гбит/с.

Цена: от 17 100 ₽

Если у вас Apple Arcade, Game Pass через xCloud или подключённый PS5 для Remote Play, играть пальцами по экрану — это самосаботаж. Хороший контроллер делает из iPhone полноценную портативную консоль, которая помещается в карман куртки.

GameSir G8 Galileo стоит около 7 тыс — почти вдвое дешевле Backbone Pro и Razer Kishi V3 Pro, при этом большинство западных обзорщиков второй год называют его лучшей покупкой в категории. Hall-эффект на стиках (значит, не будет дрифта через год), сквозная-зарядка через USB-C (играешь и заряжаешься одновременно), отличная эргономика и крупные грипы как у настоящего геймпада. Подключение — проводное по USB-C, без задержек и без возни с Bluetooth-парингом.

Единственное, что нужно проверить перед покупкой — посадка с вашим чехлом. Зажим G8 рассчитан на телефон без чехла или с тонким. С Pitaka, кстати, всё ок — для этого они и создавались.

Цена: от 6 300 ₽

Apple в 2025-м официально узаконила тренд: представила фирменный кроссбоди-ремешок за $59. Подвох в том, что крепится он только к фирменному чехлу за ещё $59. То есть полный комплект — $118, и работать он будет только с iPhone 17 и только с одним конкретным чехлом.

Native Union (Re)Classic Sling делает ровно то же самое, но без этой матрёшки. Крепится через адаптер в порту зарядки, подходит к любому iPhone и почти любому чехлу. Материал — переработанный полиэстер с мягкими эко-кожаными вставками. Длина регулируется, можно носить на шее, через плечо или сбоку, как сумку.

Зачем оно нужно: руки свободны, телефон всегда на виду, в очереди за кофе не нужно ловить его коленом, на фестивалях и в путешествиях — мастхэв. Плюс это просто красиво, особенно если вы из тех, кто относится к iPhone как к аксессуару, а не как к кирпичу в кармане.

Цена: от 6 900 ₽

Знаю, что обещал всего 5 аксессуаров, но эту альтернативу не упомянуть нельзя. Если SanDisk из второго пункта — это вариант «возьму один SSD на всё», то Lexar ES5 — это специализированная вещь именно под видеосъёмку с iPhone.

Чтение и запись до 2000 МБ/с через USB 3.2, MagSafe-магнит из коробки, exFAT, и главное — реальная скорость с большим запасом над минимумами Apple: 220 МБ/с для 4K 60 и 440 МБ/с для RAW 4K 120. То есть никаких ошибок в середине дубля.

Стоит ощутимо меньше SanDisk при сопоставимых характеристиках. Всё за счёт того, что у Lexar нет агрессивного позиционирования под iPhone-блогеров и пыле-влагозащиты IP65. Для городской съёмки и блогерства этого хватает с головой, но в горы и под дождь лучше SanDisk.

Цена: от 19 200 ₽

Можно ничего из этого не покупать и пользоваться iPhone как есть. Большинство так и делает: пишет ProRes до первой ошибки, заряжает три гаджета по очереди, играет в Genshin Impact пальцами и таскает телефон в руке всю прогулку.

А можно потратить один вечер на заказ, и через неделю стол перестанет быть змеиным гнездом, ProRes начнёт писаться столько, сколько надо, мобильные игры превратятся в нормальные игры, а руки на прогулке наконец-то освободятся. Использование всех аксессуаров вместе — меняют опыт использования сильнее, чем переход с базовой модели на Pro.