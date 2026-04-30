5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности

Пять аксессуаров для iPhone, которые меняют опыт сильнее, чем апгрейд с базовой модели до Pro.

Ник Денвер сегодня в 14:14

Apple продаёт айфон как законченный продукт, но правда в том, что без пары грамотных аксессуаров для iPhone половина возможностей смартфона остаётся в режиме «ну, теоретически могу». ProRes пишется минут двадцать и упирается в память. iCloud в России официально не оплатить. Мобильные игры с тач-управлением — это мучение, особенно если рядом валяется DualSense. А руки на прогулке заняты телефоном вместо стаканчика кофе.

Собрал 5 аксессуаров для iPhone, которые реально меняют жизнь — от зарядной станции до кроссбоди-ремешка. Все проверены, цены актуальные на 2026 год, нюансы совместимости честно расписаны. Плюс один бонус на десерт.

Magssory Base Pro Qi2 — зарядная станция 3-в-1, чтобы стол перестал быть змеиным гнездом

Если на тумбочке или рабочем столе уже живут три разных кабеля, Magssory Base Pro Qi2 решает проблему раз и навсегда. Кладёте iPhone, вешаете часы, ставите кейс с наушниками и всё заряжается одновременно, без единого провода на виду.

iPhone можно положить горизонтально, и станция превращается в полноценную подставку с режимом StandBy: часы, виджеты, уведомления всегда перед глазами. Удобно и дома на тумбочке, и в офисе на столе, плюс руки свободны для видеозвонков.

Мощность до 25 Вт: iPhone получает до 15 Вт по MagSafe/Qi2, часы и наушники по 5 Вт каждый. Корпус из алюминиевого сплава, в комплекте 30-ваттный адаптер и 2,4-метровый нейлоновый кабель USB-C. Распакуете и сразу пользуетесь, докупать ничего не нужно.

Цена оправдана: алюминиевый корпус, три зарядки в одной, кабель и адаптер в комплекте, ноль компромиссов. Если порядок и эстетика на столе для вас не мелочь, это ваша станция.

Цена: от 16 990 ₽

Pitaka Ultra-Slim Case — для тех, кто ненавидит чехлы

Главная претензия к чехлам всегда одна: Apple три года вылизывала эргономику корпуса, а ты сверху натягиваешь резиновый кирпич и превращаешь Pro в обмылок. Pitaka решает проблему радикально — Ultra-Slim Case (бренд недавно переименовал линейку в Edge под концепцию «восхождения», но суть та же) имеет толщину 0,99 мм и весит около 20 граммов. На корпусе он не ощущается вообще и в кармане тоже.

Материал — арамидное волокно, та самая вещь, из которой делают броню и компоненты для авиации. Тактильно это приятная плетёная текстура (фирменная Fusion Weaving), не скользит, не выцветает, отпечатки почти не собирает. MagSafe ловится без потерь, под зарядки и держатели магнит не уезжает.

Цена: от 5 700 ₽

SanDisk Creator Phone E62C — внешний SSD, потому что iCloud в России больше не вариант

История знакомая каждому владельцу Pro-моделей: пишешь ProRes, через 20 минут получаешь «Недостаточно памяти», доплатить за iCloud не можешь, а покупка iPhone на 1 ТБ — это плюс 30 тысяч сверху. Решение очевидное: внешний SSD по USB-C.

iPhone 17 Pro, 16 Pro и 15 Pro умеют писать ProRes напрямую на внешний накопитель — Apple официально это поддерживает. SanDisk Creator Phone E62C сделан прицельно под этот сценарий: чтение 950 МБ/с, запись 1000 МБ/с, USB-C 3.2 Gen 2, MagSafe-крепление, корпус с защитой IP65 и устойчивостью к падениям с трёх метров. Весит 54 грамма и реально незаметен на задней панели iPhone.

Формат exFAT уже из коробки (Apple требует именно его и не работает с зашифрованными дисками). Важный нюанс: к SSD обязательно нужен короткий USB-C кабель на 10 Гбит/с, а вот длинный шнур USB 2.0 из ящика угробит идею — ProRes просто не запишется. И не переплачивайте за SSD с интерфейсом 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2×2) — Apple его не поддерживает, такие диски всё равно работают как 10 Гбит/с.

Цена: от 17 100 ₽

GameSir G8 Galileo — геймпад, превращающий iPhone в портативную консоль

Если у вас Apple Arcade, Game Pass через xCloud или подключённый PS5 для Remote Play, играть пальцами по экрану — это самосаботаж. Хороший контроллер делает из iPhone полноценную портативную консоль, которая помещается в карман куртки.

GameSir G8 Galileo стоит около 7 тыс — почти вдвое дешевле Backbone Pro и Razer Kishi V3 Pro, при этом большинство западных обзорщиков второй год называют его лучшей покупкой в категории. Hall-эффект на стиках (значит, не будет дрифта через год), сквозная-зарядка через USB-C (играешь и заряжаешься одновременно), отличная эргономика и крупные грипы как у настоящего геймпада. Подключение — проводное по USB-C, без задержек и без возни с Bluetooth-парингом.

Единственное, что нужно проверить перед покупкой — посадка с вашим чехлом. Зажим G8 рассчитан на телефон без чехла или с тонким. С Pitaka, кстати, всё ок — для этого они и создавались.

Цена: от 6 300 ₽

Native Union (Re)Classic Sling — ремешок, который превращает iPhone в часть городского образа

Apple в 2025-м официально узаконила тренд: представила фирменный кроссбоди-ремешок за $59. Подвох в том, что крепится он только к фирменному чехлу за ещё $59. То есть полный комплект — $118, и работать он будет только с iPhone 17 и только с одним конкретным чехлом.

Native Union (Re)Classic Sling делает ровно то же самое, но без этой матрёшки. Крепится через адаптер в порту зарядки, подходит к любому iPhone и почти любому чехлу. Материал — переработанный полиэстер с мягкими эко-кожаными вставками. Длина регулируется, можно носить на шее, через плечо или сбоку, как сумку.

Зачем оно нужно: руки свободны, телефон всегда на виду, в очереди за кофе не нужно ловить его коленом, на фестивалях и в путешествиях — мастхэв. Плюс это просто красиво, особенно если вы из тех, кто относится к iPhone как к аксессуару, а не как к кирпичу в кармане.

Цена: от 6 900 ₽

Бонус: Lexar ES5 Magnetic — если SanDisk показался дорогим, а MagSafe-крепление обязательно

Знаю, что обещал всего 5 аксессуаров, но эту альтернативу не упомянуть нельзя. Если SanDisk из второго пункта — это вариант «возьму один SSD на всё», то Lexar ES5 — это специализированная вещь именно под видеосъёмку с iPhone.

Чтение и запись до 2000 МБ/с через USB 3.2, MagSafe-магнит из коробки, exFAT, и главное — реальная скорость с большим запасом над минимумами Apple: 220 МБ/с для 4K 60 и 440 МБ/с для RAW 4K 120. То есть никаких ошибок в середине дубля.

Стоит ощутимо меньше SanDisk при сопоставимых характеристиках. Всё за счёт того, что у Lexar нет агрессивного позиционирования под iPhone-блогеров и пыле-влагозащиты IP65. Для городской съёмки и блогерства этого хватает с головой, но в горы и под дождь лучше SanDisk.

Цена: от 19 200 ₽

Можно ничего из этого не покупать и пользоваться iPhone как есть. Большинство так и делает: пишет ProRes до первой ошибки, заряжает три гаджета по очереди, играет в Genshin Impact пальцами и таскает телефон в руке всю прогулку.

А можно потратить один вечер на заказ, и через неделю стол перестанет быть змеиным гнездом, ProRes начнёт писаться столько, сколько надо, мобильные игры превратятся в нормальные игры, а руки на прогулке наконец-то освободятся. Использование всех аксессуаров вместе — меняют опыт использования сильнее, чем переход с базовой модели на Pro.

