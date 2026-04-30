Мессенджер MAX получил пометку «шпионское ПО» от Cloudflare. Но не спешите с выводами

«Шпионская» отметка на доменах «Макс» не основана на фактическом анализе кода.
Редакция The GEEK сегодня в 16:29
Крупный хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского мессенджера MAX как «шпионское ПО». В пресс-службе сервиса рассказали Forbes, что это связано с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru».

Согласно данным Cloudflare Radar, по результатам проверок URL сервис в 9 из 10 случаев был отнесен к категории вредоносного ПО. При этом у MAX сохраняется действующий TLS-сертификат, который подтверждает подлинность ресурса.

«Классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода»,

— пресс-служба MAX.

Представители мессенджера утверждают, что «Макс» регулярно проходит проверки безопасности, участвует в программе Bug Bounty и имеет собственный центр мониторинга угроз.

Главный редактор The GEEK Богдан Дегтярев обратил внимание, что в отчете Cloudflare Radar упоминаются обращения max.ru к сервисам Яндекс Метрики, Mail.ru и VK. По его словам, такие запросы могут быть связаны с обычными инструментами веб-аналитики, используемыми на сайте.

Читайте также
Из-за сбоя в работе Cloudflare перестали работать многие сайты
CloudFlare

Из-за сбоя в работе Cloudflare перестали работать многие сайты

Перебои в работе интернета наблюдаются по всему миру.
В мессенджере Max нашли более 200 уязвимостей
MAX

В мессенджере Max нашли более 200 уязвимостей

Белые хакеры и киберисследователи подали более 200 отчётов об уязвимостях в мессенджере Max.
YouTube возвращает «картинку-в-картинке» всем пользователям
YouTube

YouTube возвращает «картинку-в-картинке» всем пользователям

YouTube сделает режим «картинка-в-картинке» доступным для всех пользователей. Ранее функция была привязана к Premium-подписке.
Telegram усилит борьбу со спамом в реакциях и накрутками в опросах
Telegram

Telegram усилит борьбу со спамом в реакциях и накрутками в опросах

В бета-версии Telegram для iOS нашли новые инструменты для борьбы со спамом и накрутками.
Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках

Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках
Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple

Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple
«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone

«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone
Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store

Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store
Apple удалила клиент «Телеги» из App Store

Apple удалила клиент «Телеги» из App Store
Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России

Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России
В мессенджере Max произошёл крупный сбой

В мессенджере Max произошёл крупный сбой
Пользователи MAX массово жалуются на сбой в работе мессенджера

Пользователи MAX массово жалуются на сбой в работе мессенджера
Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk

Россияне переходят в корейский мессенджер KakaoTalk
Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость

Ваши личные фото в общем доступе: в мессенджере MAX нашли новую уязвимость
Мессенджер MAX оказался в центре спора: техническая диагностика или сбор данных о пользователях?

Мессенджер MAX оказался в центре спора: техническая диагностика или сбор данных о пользователях?
Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста

Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса

Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса
Для владельцев iPhone вышло новое приложение Т-Банка

Для владельцев iPhone вышло новое приложение Т-Банка
