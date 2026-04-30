Мессенджер MAX получил пометку «шпионское ПО» от Cloudflare. Но не спешите с выводами

Крупный хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского мессенджера MAX как «шпионское ПО». В пресс-службе сервиса рассказали Forbes, что это связано с «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru».

Согласно данным Cloudflare Radar, по результатам проверок URL сервис в 9 из 10 случаев был отнесен к категории вредоносного ПО. При этом у MAX сохраняется действующий TLS-сертификат, который подтверждает подлинность ресурса.

«Классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода», — пресс-служба MAX.

Представители мессенджера утверждают, что «Макс» регулярно проходит проверки безопасности, участвует в программе Bug Bounty и имеет собственный центр мониторинга угроз.

Главный редактор The GEEK Богдан Дегтярев обратил внимание, что в отчете Cloudflare Radar упоминаются обращения max.ru к сервисам Яндекс Метрики, Mail.ru и VK. По его словам, такие запросы могут быть связаны с обычными инструментами веб-аналитики, используемыми на сайте.