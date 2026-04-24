Telegram усилит борьбу со спамом в реакциях и накрутками в опросах

Новости

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:49
В бета-версии Telegram для iOS под номером 12.6.4 обнаружили новые функции для администраторов каналов и групп.

Первое нововведение связано с реакциями. При долгом нажатии на реакцию под сообщением Telegram предложит заблокировать пользователя, а также удалить все его сообщения и реакции в чате. Такая функция должна помочь бороться со спам-ботами, которые массово оставляют реакции под публикациями.

photo_2026-04-24_22-47-25

Аналогичные возможности получат и боты с правами администратора через Bot API.

Также в Telegram тестируют новые ограничения для опросов. Администраторы каналов смогут разрешить голосование только тем пользователям, которые подписаны на канал не менее 24 часов. Такая мера должна снизить накрутку голосов с помощью ботов и свежесозданных аккаунтов.

photo_2026-04-24_22-47-23

Кроме того, появятся географические ограничения. Опрос можно будет сделать доступным только для пользователей из выбранной страны или нескольких стран.

Пока функции обнаружены в бета-версии Telegram для iOS. Когда они появятся в стабильной сборке, неизвестно.

Обсудить
Разработчик Telega требует от ФАС разобраться с блокировкой от Apple
«Содержит вредоносный код»: Apple заблокировала запуск «Telega» на iPhone
Zaycev.Net стал самым популярным музыкальным приложением в российском App Store
Apple удалила клиент «Телеги» из App Store
Apple подтвердила остановку платежей для App Store и подписок в России
Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium
Telegram готовит метки для пользователей сторонних приложений
В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России
Нет, Билайн не отключает интернет из-за Telegram. Разбираемся, откуда взялся фейк
Россиян не будут штрафовать за рекламу в Telegram и на YouTube до конца 2026 года
Telegram без интернета: пользователь собрал пейджер на Raspberry Pi
Telegram готовит Mesh-режим на случай блокировки в России
В России фиксируют массовые жалобы на работу Telegram
Telegram снова работает с перебоями: тысячи жалоб за час
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры