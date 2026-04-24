Telegram усилит борьбу со спамом в реакциях и накрутками в опросах

В бета-версии Telegram для iOS под номером 12.6.4 обнаружили новые функции для администраторов каналов и групп.

Первое нововведение связано с реакциями. При долгом нажатии на реакцию под сообщением Telegram предложит заблокировать пользователя, а также удалить все его сообщения и реакции в чате. Такая функция должна помочь бороться со спам-ботами, которые массово оставляют реакции под публикациями.

Аналогичные возможности получат и боты с правами администратора через Bot API.

Также в Telegram тестируют новые ограничения для опросов. Администраторы каналов смогут разрешить голосование только тем пользователям, которые подписаны на канал не менее 24 часов. Такая мера должна снизить накрутку голосов с помощью ботов и свежесозданных аккаунтов.

Кроме того, появятся географические ограничения. Опрос можно будет сделать доступным только для пользователей из выбранной страны или нескольких стран.

Пока функции обнаружены в бета-версии Telegram для iOS. Когда они появятся в стабильной сборке, неизвестно.