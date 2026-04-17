В России могут запретить использовать пауэрбанки в самолётах | The GEEK
В России могут запретить использовать пауэрбанки в самолётах

Росавиация предложила ужесточить правила использования пауэрбанков на борту самолётов.
В России могут запретить использовать пауэрбанки в самолётах

В России могут ужесточить правила использования пауэрбанков в самолётах. Росавиация рекомендовала Минтрансу рассмотреть возможность ограничений или полного запрета таких устройств во время полёта.

Причиной стал инцидент на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул, где у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. Экипаж быстро справился с возгоранием, но устройство повредило кресло, а пассажир получил ожог.

После этого в ведомстве указали, что в российских правилах нет прямого запрета на использование пауэрбанков в полёте, и предложили устранить этот пробел.

Часть авиакомпаний уже ввела внутренние ограничения: пауэрбанки можно брать только в ручную кладь, но нельзя заряжать от бортового питания и использовать для зарядки других устройств во время полёта.

