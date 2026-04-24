Новости

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:41
В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники

Зарубежных онлайн-продавцов электроники могут обязать платить сбор с продаж в России. С таким предложением в Минпромторг обратилась ассоциация РАТЭК, пишут «Известия».

Речь идёт о техсборе, который планируют ввести с 1 сентября. Он распространяется только на российских производителей и импортёров, но не затрагивает иностранных продавцов. По мнению отрасли, это создаёт перекос на рынке и даёт зарубежным селлерам ценовое преимущество.

В первую очередь речь идёт о китайских магазинах и продавцах, работающих через российские маркетплейсы. Они зачастую не платят НДС и пошлины в полном объёме, а после введения сбора разница в цене может увеличиться.

Обсуждаются два варианта: взимать сбор при продаже товаров на российских площадках или на этапе ввоза в страну. Конкретный механизм пока не определён.

В России определили размер техсбора со смартфонов и ноутбуков

Ранее сообщалось, что техсбор составит около 250 рублей для смартфонов и 500 рублей для ноутбуков. Участники рынка ожидают, что в итоге это приведёт к росту цен на электронику примерно на 3–4%.

Обсудить
Ещё по теме
Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  2. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  3. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  5. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры
Смотреть все обзоры