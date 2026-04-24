В России предлагают ввести сбор для иностранных продавцов электроники

Зарубежных онлайн-продавцов электроники могут обязать платить сбор с продаж в России. С таким предложением в Минпромторг обратилась ассоциация РАТЭК, пишут «Известия».
Речь идёт о техсборе, который планируют ввести с 1 сентября. Он распространяется только на российских производителей и импортёров, но не затрагивает иностранных продавцов. По мнению отрасли, это создаёт перекос на рынке и даёт зарубежным селлерам ценовое преимущество.
В первую очередь речь идёт о китайских магазинах и продавцах, работающих через российские маркетплейсы. Они зачастую не платят НДС и пошлины в полном объёме, а после введения сбора разница в цене может увеличиться.
Обсуждаются два варианта: взимать сбор при продаже товаров на российских площадках или на этапе ввоза в страну. Конкретный механизм пока не определён.
Ранее сообщалось, что техсбор составит около 250 рублей для смартфонов и 500 рублей для ноутбуков. Участники рынка ожидают, что в итоге это приведёт к росту цен на электронику примерно на 3–4%.