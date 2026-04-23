Российские кинотеатры не будут показывать зарубежные фильмы в майские праздники

Таким решением Ассоциация владельцев кинотеатров хочет поддержать прокат отечественных картин.
Редакция The GEEK сегодня в 18:43
Кинокомпания «Атмосфера кино» направила российским кинотеатрам меморандум в связи с прокатом фильма «Литвяк», обозначив более жесткую позицию по так называемым предсеансовым показам. Об этом сообщает издание Cinemaplex со ссылкой на документ.

В частности, компания поддержала инициативу Ассоциации владельцев кинотеатров о временном отказе от показа новых фильмов без легального статуса в период с 30 апреля по 11 мая. Это требование распространяется не только на предстоящие релизы, но и на картины, которые уже ранее появились в прокате.

«В случае если такие фильмы нелегального проката будут нарушать условия согласованной росписи, «Атмосфере кино» оставляет за собой право пересмотра дальнейших условий сотрудничества с кинотеатрами»,

— «Атмосфера кино».

Стоит отметить, что российские киносети уже третий год подряд отказываются от неофициальных показов голливудских премьер в майские праздники.

Таким образом, с 30 апреля по 11 мая зрители не увидят ряд ожидаемых зарубежных новинок. Среди них: продолжение картины «Дьявол носит Prada» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, биографический фильм «Майкл», посвященный Майклу Джексону, комедия «Холостяк в Италии», фэнтези «Вверх по волшебному дереву», а также анимационные ленты «Несси. Чудище из Лох-Несс» и «Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей».

