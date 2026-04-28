Минцифры прорабатывает механизм оплаты за использование VPN

Минцифры рассматривает возможность введения платы за международный интернет-трафик пользователей мобильной связи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ министерства на обращение отраслевой ассоциации.

В документе говорится, что параметры механизма дополнительной тарификации пока находятся в стадии проработки. Параллельно ведомство и другие государственные органы продолжают меры по ограничению использования VPN-сервисов, которые не соблюдают требования законодательства.

Ранее Forbes сообщал, что операторам предложили ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц. Такой трафик может включать в себя и данные, проходящие через VPN.

На фоне этих инициатив усиливается давление на цифровые платформы. Компании просят ограничивать доступ пользователям с активным VPN, угрожая лишением льгот и IT-аккредитации.

При этом эксперты отмечают, что технически точно определить использование VPN сложно, поэтому возможные ограничения могут затронуть и обычный зарубежный трафик.