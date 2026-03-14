Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

Вокруг OPPO Reno 15 выстроили довольно странную маркетинговую кампанию, основанную на «вайбах 2000-х» и ностальгии. Честно говоря, после знакомства со смартфоном я так и не понял, откуда всё это взялось. В дизайне, интерфейсе или опыте использования я не увидел ничего, что действительно напоминало бы о тех временах.

При этом сам Reno 15 — современный смартфон со своими сильными и слабыми сторонами. Поэтому в этом обзоре попробуем оставить рекламные формулировки в стороне и посмотреть на аппарат без лишней мишуры. Разберёмся, каким он получился на самом деле, как показывает себя в жизни, насколько удобен и стоит ли вообще обращать на него внимание.

Характеристики OPPO Reno 15 5G

Модель: OPPO Reno 15 5G (CPH2825)

Габариты: 158×74.83×7.77 мм, вес — 197 г

Дисплей: 6.59 дюймов, LTPS OLED, 2760×1256 пикселей, 460 ppi, 120 Гц, максимальная яркость 1200 нит, DCI-P3 100%, Always-On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: Qualcom Snapdragon 7 Gen 4

Память: 12/512 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX 882, f/1.8, угол обзора 79°, OIS сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2, угол обзора 116°, автофокус телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, 3.5-кратный оптический зум, угол обзора 30°, OIS фронтальная — 50 Мп, f/2.0, угол обзора 100°

Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 80 Вт

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP69

ОС: ColorOS 16 (Android 16)

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS, USB Type-C, NFC, две SIM-карты, eSIM

Цена на момент обзора: от 42 700 ₽

Комплектация

С комплектацией у OPPO Reno 15 5G всё в порядке. В коробке находятся:

Смартфон;

Адаптер питания на 80 Вт;

Кабель USB-A на USB-C;

Плотный силиконовый чехол;

Скрепка для SIM-лотка;

Документация.

Дизайн. Вдохновлён iPhone

С завода на смартфон уже наклеена защитная плёнка, поэтому им можно начинать пользоваться сразу после распаковки, не боясь поцарапать.

OPPO Reno 15 5G вышел в России в двух цветах: «Сияющий белый» и «Сумеречный синий». На обзоре у меня второй вариант — приятный темно-синий оттенок, ассоциирующийся с космосом. На глобальном рынке есть ещё голубая версия с сияющей спинкой. Выглядит круто, жаль к нам не привезли…

Визуально смартфон напоминает прошлые iPhone Pro: квадратный блок камер с тремя «колодцами», прямые грани, плоский экран, аккуратный и строгий дизайн без лишних элементов. Всё выполнено по проверенным стандартам Apple.

К материалам корпуса вопросов нет. Рамка алюминиевая, а задняя панель — из матового стекла. По габаритам Reno 15 является «золотой серединой». Он не слишком большой, но и не маленький, умеренно тонкий и оптимальный по весу. В руке лежит уверенно и комфортно, боковая рамка приятно холодит ладонь, создавая ощущение по-настоящему дорогого устройства.

OPPO не стала экспериментировать с дополнительными кнопками действия или управления камерой. И это радует! На корпусе расположились: ИК-порт, динамики, микрофоны, разъём USB-C, лоток для двух SIM-карт, кнопка питания и качелька громкости. Ничего лишнего, всё самое необходимое.

Звук в OPPO Reno 15 устроен по схеме «полуторки». Мультимедийный динамик тянет основную нагрузку, а разговорный подыгрывает. Объём ощущается, но есть лёгкий перекос в пользу нижнего.

Корпус защищён по стандарту IP69, что означает полную защиту от пыли и воды — можно смело брать телефон на пляж, в дождь или снег. Правда, стоит помнить: защита может со временем ухудшаться, а попадание воды в корпус не считается гарантийным случаем.

Экран. Вопросов нет

OPPO Reno 15 5G получил 6,59-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+ (2760×1256 пикселей). Экран поддерживает частоту обновления 60/90/120 Гц. Её можно выбрать вручную в настройках, а также отрегулировать для конкретного приложения.

Дисплей яркий, даже под прямыми лучами солнца текст и изображения остаются разборчивыми. При этом минимальная яркость всего 1 нит, поэтому пользоваться смартфоном в темноте не менее комфортно.

В настройках экрана можно выбрать разрешение:

стандартное 2374×1080 точек (установлено по умолчанию)

высокое 2760×1256 точек.

Доступны три цветовых режима (стандартный, естественный и яркий), а также функция защиты зрения в виде автоматической настройки экрана в тёплый оттенок.

Оптический сканер отпечатков встроен под экран и прижат к нижней грани. Учитывая габариты Reno 15, это не вызывает дискомфорта, так как перехватывать устройство не приходится. Сам сенсор срабатывает быстро и корректно даже если прикасаться слегка влажным пальцем. Плюсом также является наличие физического датчика приближения.

Что касается других фишек, то есть:

Функция «Внимание к экрану» — экран будет оставаться включенным, пока вы на него смотрите.

Always-On Display — режим активируется всего на несколько секунд после блокировки или касания экрана.

«Живые оповещения» — капсула показывает уведомления о звонках, музыке, зарядке, записи экрана, работе диктофона и т.д. Кроме того, она поддерживает сервисы Google и другие сторонние приложения, например, «Яндекс Музыку».

В целом я бы не сказал, что экран OPPO Reno 15 5G может предложить что-то революционное. Но и вопросов к нему нет: он качественный, безопасный и достаточно гибко настраивается.

Камеры с нюансом

Арсенал OPPO Reno 15 включает в себя четыре камеры. Основная радует в любых условиях, днём и ночью: детализация на хорошем уровне, нейросетевая обработка не слишком агрессивная, люди и объекты выглядят естественно, как и цвета на итоговом снимке. Приятные кадры получаются и с 2-кратным кропом.

Телеобъектив подходит для портретов, съёмки растений и общих планов. Он радует чёткостью и реалистичностью цветов. Фотографии получаются качественными, а делать снимки — одно удовольствие.

Однако при недостатке света фотографии слегка «мылятся» и никакие алгоритмы не спасают. Ниже можете посмотреть сами.

Широкоугольная камера позволяет фиксировать общие сцены без искажений. В дневное время фотографии выглядят вполне естественно и насыщенно, а при слабом освещении, как и в большинстве других смартфонов, качество страдает. Но на удивление, в моих сценариях широкий угол оказался более детализированным нежели телевик.

Отдельно хочу остановиться на встроенных в приложение «Камера» фильтрах в стиле киноплёнок. С одной стороны — неплохой вариант разнообразить фотографии, а с другой — похожие фильтры есть в других смартфонах или приложениях. Да и какого-то «вайба 2000-х» я в них не увидел, простите. Для меня это время ассоциируется с красными глазами на фото, зернистостью и приятной «мыльностью», а не с раскрашенной картинкой.

Но главной «фишкой» Reno 15 производитель позиционирует фронтальную камеру. Это 50-мегапиксельный модуль с широким углом обзора в 100 градусов. Камера позволяет уместить в кадре сразу несколько человек — идеально для групповых селфи. По качеству к объективу вопросов нет, а вот насколько это вообще актуально — вопрос открытый.

Что касается видео, то OPPO Reno 15 записывает их в 4K/60fps с оптической стабилизацией. Качество хорошее, картинка плавная, звук достойный. Единственный нюанс, что во время съёмки с такими параметрами нельзя переключиться на сверхширик. Но минус ли это?

Что по железу?

Аппаратной основой OPPO Reno 15 стал процессор Snapdragon 7 Gen 4, что заметно отличает его от прошлых поколений, где использовались чипы MediaTek. «Дракона» дополняют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель на 256/512 ГБ формата UFS 3.1.

В повседневных задачах смартфон ведёт себя шустро, приложения открываются быстро, интерфейс не тормозит. Мощности точно хватит с головой на ближайшие несколько лет. Кроме того, аппарат справляется с большинством игр. Правда в очень тяжёлых проектах графику придётся снижать до низкой.

Например, в Zenless Zone Zero смартфон демонстрирует до 30 FPS на средних настройках, для большей плавности качество графики придётся снизить. Зато на высоких настройках можно комфортно поиграть в War Thunder (90-100 FPS) и Warframe Mobile (45-60 FPS). Чтобы выжимать из Reno 15 и Snapdragon максимум рекомендую включать производительный режим питания и активировать Pro-режим в игровом разделе.

Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на планировщики. Смартфон начинает троттлить даже при небольшом нагреве. Например, после 40 градусов частота кадров «лочится» на 60 FPS. Почему такой низкий порог?

OPPO Reno 15 работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16. Система плавная и приятная на вид, с большим количеством инструментов для настройки интерфейса под себя. Из интересного хотелось бы отметить раздел OPPO AI с функцией «Пространство разума». Она позволяет сохранять информацию с экрана свайпом тремя пальцами и потом удобно работать с этими данными без необходимости просматривать кучу скриншотов.

Кроме того, на смартфон предустановлено приложение «AI Studio» для редактирования фото с помощью ИИ, а также другие базовые AI-фишки: ИИ-автор, переводчик, авторасшифровка голосовых сообщений и инструменты в фоторедакторе. В повседневной жизни я ничем из этого не пользовался, однако их наличие кому-нибудь точно пригодится.

Автономность

За автономность отвечает батарея на 6500 мАч. На практике смартфон легко выдерживает день-полтора активного использования. При этом из него можно «выжать» и больше — два, а то и три дня. Естественно, всё зависит от сценариев использования.

Мне хватало Reno 15 на 7-8 часов экрана. Я использовал мессенджеры, общался в соцсетях, читал статьи в браузере, делал и просматривал фотографии, а также изредка запускал игры. Для сренебюджетного смартфона это достойный показатель.

Когда батарея садится, на помощь приходит поддержка быстрой зарядки. С помощью комплектного адаптера SuperVOOC 80 Вт устройство заряжается от 1% до 100% чуть меньше чем за час. На мой взгляд, автономность — один из главных плюсов смартфона.

Итого. Стоит ли покупать OPPO Reno 15 5G?

OPPO Reno 15 5G не пытается удивить одной громкой «фишкой». Вместо этого производитель сделал ставку на баланс: премиальные материалы, стильный дизайн, отличный экран, неплохой набор камер, достойная производительность и высокая автономность.

При этом Reno 15 сложно назвать прорывом. Это просто представитель крепкого среднего сегмента — вариант для тех, кто хочет надежный аппарат на каждый день без лишних экспериментов.