РБК: операторы заморозили расширение каналов связи с Европой на фоне борьбы с VPN

Владельцы каналов связи между Россией и Европой подписали мораторий на их расширение. Об этом со ссылкой на источники на телеком-рынке сообщает РБК.

По данным издания, в соглашении участвуют около 20 компаний, среди которых крупные операторы связи и инфраструктурные игроки. Источники связывают решение с мерами по ограничению использования VPN.

Логика такого подхода, как объясняют собеседники издания, строится на том, что запас пропускной способности для зарубежного трафика ограничен. По мере заполнения существующих каналов операторам придётся либо сильнее фильтровать соединения, либо повышать стоимость доступа к иностранным ресурсам.

На рынке полагают, что такая схема может стать своего рода экономическим фильтром для зарубежного трафика. Одновременно власти, как утверждается, рассчитывают, что это подтолкнёт иностранные сервисы к размещению инфраструктуры внутри России.

По информации источников, вопрос обсуждался на совещаниях с участием главы Минцифры Максута Шадаева. При этом формальный механизм пока до конца не оформлен. Один из собеседников утверждает, что сейчас расширение зарубежных каналов и так требует согласования с Роскомнадзором, а в будущем к нему может добавиться отдельное согласование с Минцифры.

Кроме того, по данным РБК, участники рынка должны будут регулярно передавать отчёты о трансграничном трафике, включая его объёмы, используемые ресурсы и узлы связи.

Официально Минцифры ситуацию не комментировало. Крупные операторы связи также отказались от комментариев.

Если информация подтвердится, это станет ещё одним шагом в серии ограничений, направленных против VPN и зарубежного трафика. Ранее уже обсуждались платный доступ к части международного трафика, рекомендации ИТ-компаниям по выявлению VPN и ограничения на работу сервисов при включённых средствах обхода блокировок.