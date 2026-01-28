Яндекс отправляет первую Станцию в архив | The GEEK
Яндекс отправляет первую Станцию в архив

Новых функций Алисы больше не будет.
Редакция The GEEK сегодня в 11:00

Яндекс переведёт Станцию первого поколения в категорию архивных устройств. С 15 марта 2026 года умная колонка перестанет получать новые функции Алисы, но продолжит работать в привычном режиме.

В компании объясняют решение тем, что программная архитектура модели, выпущенной в 2018 году, больше не соответствует требованиям современных ИИ-сценариев. Развитие новых функций на старом «железе» может снижать стабильность и ухудшать пользовательский опыт, поэтому Яндекс делает ставку на сохранение уже работающих возможностей.

Архивный статус означает, что устройство не будет получать новых функций, но останется полностью работоспособным. На Станции первого поколения по-прежнему будут доступны музыка, подкасты и аудиокниги, погода, будильники и таймеры, поиск информации, общение с Алисой, а также управление умным домом и другие базовые сценарии.

Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

При этом Яндекс продолжит выпускать обновления прошивки с патчами безопасности и исправлениями ошибок. Сервисная поддержка для архивных устройств сохраняется на общих условиях.

В компании подчёркивают, что возраст устройства сам по себе не является причиной перевода в архив. Такой статус присваивается только в случае, если с момента начала продаж прошло не менее пяти лет и аппаратные возможности больше не позволяют расширять функциональность. Станция первого поколения стала первым устройством, к которому применили этот подход.

Яндекс также отметил, что будет заранее указывать, какие модели колонок поддерживают новые функции Алисы, и поблагодарил пользователей первой Станции за вклад в развитие экосистемы умных устройств.

