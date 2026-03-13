POCO X8 Pro и X8 Pro Max получат урезанные по ёмкости батареи | The GEEK
Новости

POCO X8 Pro и X8 Pro Max получат урезанные по ёмкости батареи

Очевидный даунгрейд подтвержден официально.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:18

Xiaomi раскрыла ёмкости аккумуляторов новых смартфонов POCO X8 Pro и X8 Pro Max, подтвердив ожидаемый даунгрейд. Оба устройства представляют собой переименованные версии Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max.

Батареи глобальных моделей будут немного меньше, чем у их китайских аналогов. POCO X8 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч (-15% в сравнении с Turbo 5), а POCO X8 Pro Max — 8500 мА·ч (-5%). При этом на индийском рынке старшая версия выйдет с батареей на 9000 мА·ч.

Раскрыты характеристики POCO X8 Pro и POCO X8 Pro Max

Официальная презентация POCO X8 Pro и X8 Pro Max состоится 17 марта.

id·221552·20260313_1618
