POCO X8 Pro и X8 Pro Max получат урезанные по ёмкости батареи

Xiaomi раскрыла ёмкости аккумуляторов новых смартфонов POCO X8 Pro и X8 Pro Max, подтвердив ожидаемый даунгрейд. Оба устройства представляют собой переименованные версии Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max.

Батареи глобальных моделей будут немного меньше, чем у их китайских аналогов. POCO X8 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч (-15% в сравнении с Turbo 5), а POCO X8 Pro Max — 8500 мА·ч (-5%). При этом на индийском рынке старшая версия выйдет с батареей на 9000 мА·ч.

Официальная презентация POCO X8 Pro и X8 Pro Max состоится 17 марта.