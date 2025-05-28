AirPods Pro довольно часто становятся любимыми наушниками у владельцев смартфонов на Android. Они удобные, стильные, выдают отличный звук и есть шумоподавление. Поэтому неудивительно, что даже пользователи устройств Samsung, Xiaomi, Realme, Honor, Huawei и других, всё чаще выбирают именно их.

Если несколько лет назад у многих были проблемы — наушники не находились, теряли соединение, звучали очень тихо — сейчас большая их часть решена, но всё равно иногда возникают трудности. Поэтому делюсь понятной и проверенной на личном опыте инструкцией, как быстро и правильно подключить AirPods Pro к любому Android-смартфону.

Как подключить AirPods Pro к Android-смартфону?

Перед тем, как начать подключение, убедитесь, что наушники заряжены. Согласно профильным форумам, это одна из главных причин возникновения сложностей. Если кейс с наушниками заряжен, то следуйте простому алгоритму:

Включите Bluetooth на Android-смартфоне (Настройки → Bluetooth) Не вынимая наушники из кейса, откройте его крышку и зажмите кнопку на задней панели футляра на 4-5 секунд (индикатор на передней части кейса начнёт мигать белым цветом). Зайдите в настройки Bluetooth на смартфоне и в списке доступных устройств выберите AirPods Pro (при появлении запроса на сопряжение нажмите «Сопряжение»). Теперь вы можете использовать AirPods Pro на Android-смартфоне.

Проблемы подключения AirPods Pro к Android-смартфону

Я подключал свои AirPods Pro к десяткам различных смартфонов и никогда не сталкивался с проблемами. Но устройств на Android много и поведение наушников может отличаться. Ранее многие пользователи жаловались на тихий звук. Вот несколько универсальных решений, чтобы сделать звук громче в AirPods Pro на Android.

Отключите абсолютный уровень громкости: Перейдите в Настройки → О телефоне (или «Сведения о телефоне»)

Найдите пункт «Номер сборки» и много раз нажимаем на него пока не появится сообщение: «Вы стали разработчиком!»

Вернитесь в Настройки и открываем появившийся раздел «Для разработчиков» (может называться «Параметры разработчика»)

Найдите и активируйте пункт «Отключить абсолютный уровень громкости» Выберите другой аудиокодек: В «Параметрах разработчика» найдите раздел Bluetooth-аудиокодек

Выберите AAC Переподключите наушники: Откройте Bluetooth-настройки и выберите AirPods

Нажмите «Забыть» или «Удалить устройство»

Снова подключите AirPods по алгоритму выше

Важно: названия пунктов настроек могут отличаться в зависимости от модели Android-смартфона, поэтому ищите похожие.

Переподключение наушников и перезагрузка смартфона могут решить и другие проблемы, возникающие при подключении AirPods Pro к Android.

Особенности использования AirPods Pro с Android

AirPods Pro отлично работают с Android, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать заранее:

Android по умолчанию не показывает заряд наушников или кейса

Нет автоматической паузы, когда вы вынимаете наушник из уха

Нельзя переназначить жесты управления

Нет Siri, но можно настроить Google Assistant

Ограниченная интеграция с экосистемой Android

При этом наушники сохраняют основные функции управления:

Одно нажатие — воспроизведение или пауза, ответ на вызов.

Двойное/тройное нажатие — переход к следующей/предыдущей песне

Удержание — переключение режимов («Шумоподавление», «Прозрачность» и «Стандарт»)

Настроить отображение заряда AirPods Pro на Android можно с помощью сторонних приложений. Например, через приложение PodsLink можно активировать всплывающую анимацию подключения наушников, переназначить жесты, установить обнаружение в ушах, а также включить отображение заряда (с погрешностью), в том числе в виде виджета. Однако для такой глубокой настройки необходима подписка.

PodsLink

Приложение PodsControl попроще: отображает заряд наушников и позволяет настроить жесты. При этом выбор функций достаточно ограниченный, а само приложение может работать нестабильно на некоторых смартфонах.

Если для назначения жестов не хочется использовать сторонние приложения, то самый оптимальный вариант — настроить через iPhone (при его наличии, естественно):

Найти iPhone и подключить к нему AirPods Pro Настроить жесты под себя Переподключить наушники к вашему Android-смартфону Жесты, назначенные на iPhone, автоматически сохранятся и будут работать на Android

Дружба и жвачка

AirPods Pro вполне дружат с Android. Да, кое-какие «яблочные» фишки недоступны, но главное — звук, стабильность и комфорт. Они легко подключаются, отлично показывают себя в повседневных задачах и подходят как для прослушивания музыки, так и для звонков.



