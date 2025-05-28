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Инструкции

Как правильно подключить AirPods Pro к Android-смартфону

AirPods Pro довольно часто становятся любимыми наушниками у владельцев смартфонов на Android. Они удобные, стильные, выдают отличный звук и есть шумоподавление. Поэтому неудивительно, что даже пользователи устройств Samsung, Xiaomi, Realme, Honor, Huawei и других, всё чаще выбирают именно их.

Если несколько лет назад у многих были проблемы — наушники не находились, теряли соединение, звучали очень тихо — сейчас большая их часть решена, но всё равно иногда возникают трудности. Поэтому делюсь понятной и проверенной на личном опыте инструкцией, как быстро и правильно подключить AirPods Pro к любому Android-смартфону.

Как подключить AirPods Pro к Android-смартфону?

Перед тем, как начать подключение, убедитесь, что наушники заряжены. Согласно профильным форумам, это одна из главных причин возникновения сложностей. Если кейс с наушниками заряжен, то следуйте простому алгоритму:

  1. Включите Bluetooth на Android-смартфоне (Настройки → Bluetooth)
  2. Не вынимая наушники из кейса, откройте его крышку и зажмите кнопку на задней панели футляра на 4-5 секунд (индикатор на передней части кейса начнёт мигать белым цветом).
  3. Зайдите в настройки Bluetooth на смартфоне и в списке доступных устройств выберите AirPods Pro (при появлении запроса на сопряжение нажмите «Сопряжение»).
  4. Теперь вы можете использовать AirPods Pro на Android-смартфоне.

Проблемы подключения AirPods Pro к Android-смартфону

Я подключал свои AirPods Pro к десяткам различных смартфонов и никогда не сталкивался с проблемами. Но устройств на Android много и поведение наушников может отличаться. Ранее многие пользователи жаловались на тихий звук. Вот несколько универсальных решений, чтобы сделать звук громче в AirPods Pro на Android.

  1. Отключите абсолютный уровень громкости:
    • Перейдите в Настройки → О телефоне (или «Сведения о телефоне»)
    • Найдите пункт «Номер сборки» и много раз нажимаем на него пока не появится сообщение: «Вы стали разработчиком!»
    • Вернитесь в Настройки и открываем появившийся раздел «Для разработчиков» (может называться «Параметры разработчика»)
    • Найдите и активируйте пункт «Отключить абсолютный уровень громкости»
  2. Выберите другой аудиокодек:
    • В «Параметрах разработчика» найдите раздел Bluetooth-аудиокодек
    • Выберите AAC
  3. Переподключите наушники:
    • Откройте Bluetooth-настройки и выберите AirPods
    • Нажмите «Забыть» или «Удалить устройство»
    • Снова подключите AirPods по алгоритму выше

Важно: названия пунктов настроек могут отличаться в зависимости от модели Android-смартфона, поэтому ищите похожие.

Переподключение наушников и перезагрузка смартфона могут решить и другие проблемы, возникающие при подключении AirPods Pro к Android.

Особенности использования AirPods Pro с Android

AirPods Pro отлично работают с Android, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать заранее:

  • Android по умолчанию не показывает заряд наушников или кейса
  • Нет автоматической паузы, когда вы вынимаете наушник из уха
  • Нельзя переназначить жесты управления
  • Нет Siri, но можно настроить Google Assistant
  • Ограниченная интеграция с экосистемой Android

При этом наушники сохраняют основные функции управления:

  • Одно нажатие — воспроизведение или пауза, ответ на вызов.
  • Двойное/тройное нажатие — переход к следующей/предыдущей песне
  • Удержание — переключение режимов («Шумоподавление», «Прозрачность» и «Стандарт»)

Настроить отображение заряда AirPods Pro на Android можно с помощью сторонних приложений. Например, через приложение PodsLink можно активировать всплывающую анимацию подключения наушников, переназначить жесты, установить обнаружение в ушах, а также включить отображение заряда (с погрешностью), в том числе в виде виджета. Однако для такой глубокой настройки необходима подписка.

PodsLink

Приложение PodsControl попроще: отображает заряд наушников и позволяет настроить жесты. При этом выбор функций достаточно ограниченный, а само приложение может работать нестабильно на некоторых смартфонах.

Если для назначения жестов не хочется использовать сторонние приложения, то самый оптимальный вариант — настроить через iPhone (при его наличии, естественно):

  1. Найти iPhone и подключить к нему AirPods Pro
  2. Настроить жесты под себя
  3. Переподключить наушники к вашему Android-смартфону
  4. Жесты, назначенные на iPhone, автоматически сохранятся и будут работать на Android

Дружба и жвачка

AirPods Pro вполне дружат с Android. Да, кое-какие «яблочные» фишки недоступны, но главное — звук, стабильность и комфорт. Они легко подключаются, отлично показывают себя в повседневных задачах и подходят как для прослушивания музыки, так и для звонков.


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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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