AirPods Pro довольно часто становятся любимыми наушниками у владельцев смартфонов на Android. Они удобные, стильные, выдают отличный звук и есть шумоподавление. Поэтому неудивительно, что даже пользователи устройств Samsung, Xiaomi, Realme, Honor, Huawei и других, всё чаще выбирают именно их.
Если несколько лет назад у многих были проблемы — наушники не находились, теряли соединение, звучали очень тихо — сейчас большая их часть решена, но всё равно иногда возникают трудности. Поэтому делюсь понятной и проверенной на личном опыте инструкцией, как быстро и правильно подключить AirPods Pro к любому Android-смартфону.
Как подключить AirPods Pro к Android-смартфону?
Перед тем, как начать подключение, убедитесь, что наушники заряжены. Согласно профильным форумам, это одна из главных причин возникновения сложностей. Если кейс с наушниками заряжен, то следуйте простому алгоритму:
- Включите Bluetooth на Android-смартфоне (Настройки → Bluetooth)
- Не вынимая наушники из кейса, откройте его крышку и зажмите кнопку на задней панели футляра на 4-5 секунд (индикатор на передней части кейса начнёт мигать белым цветом).
- Зайдите в настройки Bluetooth на смартфоне и в списке доступных устройств выберите AirPods Pro (при появлении запроса на сопряжение нажмите «Сопряжение»).
- Теперь вы можете использовать AirPods Pro на Android-смартфоне.
Проблемы подключения AirPods Pro к Android-смартфону
Я подключал свои AirPods Pro к десяткам различных смартфонов и никогда не сталкивался с проблемами. Но устройств на Android много и поведение наушников может отличаться. Ранее многие пользователи жаловались на тихий звук. Вот несколько универсальных решений, чтобы сделать звук громче в AirPods Pro на Android.
- Отключите абсолютный уровень громкости:
- Перейдите в Настройки → О телефоне (или «Сведения о телефоне»)
- Найдите пункт «Номер сборки» и много раз нажимаем на него пока не появится сообщение: «Вы стали разработчиком!»
- Вернитесь в Настройки и открываем появившийся раздел «Для разработчиков» (может называться «Параметры разработчика»)
- Найдите и активируйте пункт «Отключить абсолютный уровень громкости»
- Выберите другой аудиокодек:
- В «Параметрах разработчика» найдите раздел Bluetooth-аудиокодек
- Выберите AAC
- Переподключите наушники:
- Откройте Bluetooth-настройки и выберите AirPods
- Нажмите «Забыть» или «Удалить устройство»
- Снова подключите AirPods по алгоритму выше
Важно: названия пунктов настроек могут отличаться в зависимости от модели Android-смартфона, поэтому ищите похожие.
Переподключение наушников и перезагрузка смартфона могут решить и другие проблемы, возникающие при подключении AirPods Pro к Android.
Особенности использования AirPods Pro с Android
AirPods Pro отлично работают с Android, но есть несколько нюансов, о которых стоит знать заранее:
- Android по умолчанию не показывает заряд наушников или кейса
- Нет автоматической паузы, когда вы вынимаете наушник из уха
- Нельзя переназначить жесты управления
- Нет Siri, но можно настроить Google Assistant
- Ограниченная интеграция с экосистемой Android
При этом наушники сохраняют основные функции управления:
- Одно нажатие — воспроизведение или пауза, ответ на вызов.
- Двойное/тройное нажатие — переход к следующей/предыдущей песне
- Удержание — переключение режимов («Шумоподавление», «Прозрачность» и «Стандарт»)
Настроить отображение заряда AirPods Pro на Android можно с помощью сторонних приложений. Например, через приложение PodsLink можно активировать всплывающую анимацию подключения наушников, переназначить жесты, установить обнаружение в ушах, а также включить отображение заряда (с погрешностью), в том числе в виде виджета. Однако для такой глубокой настройки необходима подписка.
Приложение PodsControl попроще: отображает заряд наушников и позволяет настроить жесты. При этом выбор функций достаточно ограниченный, а само приложение может работать нестабильно на некоторых смартфонах.
Если для назначения жестов не хочется использовать сторонние приложения, то самый оптимальный вариант — настроить через iPhone (при его наличии, естественно):
- Найти iPhone и подключить к нему AirPods Pro
- Настроить жесты под себя
- Переподключить наушники к вашему Android-смартфону
- Жесты, назначенные на iPhone, автоматически сохранятся и будут работать на Android
Дружба и жвачка
AirPods Pro вполне дружат с Android. Да, кое-какие «яблочные» фишки недоступны, но главное — звук, стабильность и комфорт. Они легко подключаются, отлично показывают себя в повседневных задачах и подходят как для прослушивания музыки, так и для звонков.