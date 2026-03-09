Складной OPPO Find N6 получил дату выхода на глобальный рынок

OPPO объявила дату глобальной презентации своего нового складного флагманского смартфона OPPO Find N6. Официальный анонс устройства состоится 17 марта 2026 года в штаб-квартире компании в Китае.

Производитель обещает заметные улучшения конструкции складного экрана. По заявлению компании, смартфон получит «невидимую» складку, а дисплей останется ровным и гладким даже после нескольких лет активного использования.

Find N6 также станет одним из самых тонких «фолдов» в мире без компромисса по характеристикам. На задней панели расположится симметричный круглый модуль камер с новейшим телефотомодулем 200 Мп Hasselblad, а экран получит поддержку умного стилуса OPPO AI Pen.

«Раскладушка» выйдет в двух цветах: классическом титановом (Stellar Titanium) и ярком оранжевом (Blossom Orange). Более подробные характеристики и возможности устройства OPPO раскроет во время официальной презентации.