Складной OPPO Find N6 получил дату выхода на глобальный рынок | The GEEK
Складной OPPO Find N6 получил дату выхода на глобальный рынок

Обновление серии Find N покажут уже на следующей неделе.
Редакция The GEEK сегодня в 07:00

OPPO объявила дату глобальной презентации своего нового складного флагманского смартфона OPPO Find N6. Официальный анонс устройства состоится 17 марта 2026 года в штаб-квартире компании в Китае.

Производитель обещает заметные улучшения конструкции складного экрана. По заявлению компании, смартфон получит «невидимую» складку, а дисплей останется ровным и гладким даже после нескольких лет активного использования.

Find N6 также станет одним из самых тонких «фолдов» в мире без компромисса по характеристикам. На задней панели расположится симметричный круглый модуль камер с новейшим телефотомодулем 200 Мп Hasselblad, а экран получит поддержку умного стилуса OPPO AI Pen.

«Раскладушка» выйдет в двух цветах: классическом титановом (Stellar Titanium) и ярком оранжевом (Blossom Orange). Более подробные характеристики и возможности устройства OPPO раскроет во время официальной презентации.

