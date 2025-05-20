Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше

Умные колонки с голосовыми ассистентами всегда были про уют и дом. Сказал: «Алиса, включи свет», и пошёл варить пельмени, забыв о ней под фоновую музыку. Яндекс развивал Станции именно в таком ключе: стационарные, проводные, заточенные под домашний сценарий.

Но в какой-то момент, похоже, они спросили себя: а почему Алиса до сих пор не выходит из дома? Так появилась Яндекс Станция Стрит — портативная колонка с аккумулятором, защитой от воды и голосовым управлением даже без интернета.

Звучит как JBL с мозгами. Но за презентацией всегда интересно проверить, удобно ли ей пользоваться, насколько громко играет и не захочется ли бросить её обратно в рюкзак через пару дней. Спойлер: всё не так однозначно. Но колонка умеет удивлять по-своему.

Характеристики Яндекс Станция Стрит

Модель: Яндекс Станция Стрит

Габариты: ≈ 83 × 202 мм

Вес: 700 г

Размер динамиков: 44 × 80 мм (низкочастотный), 24 мм (высокочастотный)

Диапазон частот: 80–20 000 Гц

Суммарная мощность: 30 Вт

Микрофон: три микрофона

Тип подключения: Wi‑Fi 2.4 и 5 ГГц (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0

Голосовой ассистент: Алиса (с поддержкой YandexGPT)

Управление: кнопки и голосовое управление

Эквалайзер: есть, в приложении «Дом с Алисой»

Беспроводная зарядка: нет

Проводная зарядка: USB Type‑C (12 В, 36 Вт)

Быстрая зарядка: до 4 часов воспроизведения за 30 минут

Автономность: до 12 часов

Влагозащита: IP67

Тип аккумулятора: Li-ion, 3300 мА·ч, 7.2 В

Приложение: Дом с Алисой

Цена на момент обзора: 14 990 ₽

Комплектация

Станция Стрит встречает не как бюджетная Bluetooth-бочка, а как вещь посерьёзнее. Белая матовая коробка, аккуратная полиграфия, лаконичная надпись «Станция Стрит». Никаких «HI-FI SUPER BASS» и прочей подростковой эстетики. Всё сдержанно и чисто.

Крышка поднимается медленно, создавая ощущение напряжения. Сверху — бокс с аксессуарами: карточки с инструкцией, кабель USB-C на USB-C и ремешок с карабином. Он приятно удивляет: плотная ткань, металлическая пряжка, ощущение надёжности с первого взгляда.

Сама колонка лежит под всем этим добром, аккуратно уложенная, без плёнки, но с вниманием к мелочам. Вот на этом этапе уже хочется сказать Яндексу спасибо: ты ещё не включил устройство, а уже понимаешь, что тебе здесь не по-быстрому всё навалили, а подумали.

Зарядного адаптера, впрочем, нет. Не критично, если у вас дома уже не первое Type-C устройство, но в поездке об этом стоит помнить.

Минутное дело

Настройка Станции Стрит занимает пару минут. Для активации нужно скачать приложение «Дом с Алисой» на iOS или Android и убедиться, что установлена последняя версия.

После включения колонки на экране смартфона появляется уведомление о новом устройстве. Дальше — нажимаете «Подключить» и следуете простым шагам в приложении. Всё интуитивно и без лишнего.

Подключение к Wi‑Fi тоже не вызывает проблем. Главное — чтобы сеть не требовала авторизации через браузер (как это бывает в отелях). Если вы вне дома, можно раздать интернет с телефона — колонка без труда подключается к мобильной точке доступа.

При первом подключении по Bluetooth нужно нажать кнопку на корпусе или сказать: «Алиса, включи Bluetooth». После сопряжения устройство появляется в списке доступных, и дальше подключение происходит автоматически.

Городской минимализм

Станция Стрит выглядит так, будто Яндекс решил сделать колонку для города, но не для тусовки. Это не яркая бочка с подсветкой на полстола, а аккуратный цилиндр из «умного рюкзака». Минимализм в духе «не привлекай внимания, пока не начнёшь играть». Я тестировал зелёную версию — сдержанный оттенок, не стремится быть модным, но и не выглядит скучно. Есть ещё чёрная, классический вариант без сюрпризов.

Корпус покрыт плотной тканью. Не дешёвая сетка, а прочный материал, который спокойно выдерживает падения и контакт с грязными руками. Поверхность матовая, отпечатки не остаются.

Логотип Яндекса, хоть и чёрный, выглядит немного лишним — особенно на фоне аккуратного, почти анонимного дизайна. Уникальность устройства уже подчёркивает кнопка с иконкой Алисы, которая сразу привлекает внимание.

На верхней панели расположен блок управления: пауза, регулировка громкости, Bluetooth и вызов Алисы. Кнопки покрыты soft-touch материалом, на ощупь приятные. При нажатии издают лёгкий щелчок, не громкий, но чёткий, с ощущением тактильного отклика. Вокруг кнопок расположено кольцо-индикатор громкости. Зелёный цвет означает тихий уровень, жёлтый — средний, красный — высокий. В темноте ориентироваться легко.

Снизу — прорезиненные ножки. Колонку можно ставить не только горизонтально, но и вертикально, в обоих случаях она стоит уверенно.

Есть ремешок с карабином, который позволяет повесить её на рюкзак, крюк или ветку. Карабин не декоративный, а действительно крепкий.

По габаритам колонка чуть выше стандартной алюминиевой банки объёмом 0,5 литра. Высота около 20 сантиметров, вес примерно 700 граммов. В рюкзак или сумку помещается без проблем. В карман не влезает, но туда она и не просится.

На задней панели расположен вход USB-C, кнопка питания, выключатель микрофона и четыре индикатора заряда. Каждый отражает 25 процентов. Удобно, если не хочется лезть в приложение.

Колонка защищена по стандарту IP67. Дождь, песок и пыль ей не страшны. Разъёмы закрыты, ткань не промокает. А если зальёте её водой, Алиса предупредит, что не стоит подключать зарядку, пока корпус не высохнет.

В целом, дизайн создан не для эффектных сторис, а для реального использования. Именно за это хочется поставить плюс. Всё просто, логично и продуманно.

Слушает и играет

Большинство умных колонок страдают одним из двух перекосов. Одни звучат как пищалка от чайника, другие умничают, но не вывозят по звуку. Станция Стрит — редкий пример, где интеллект и акустика сбалансированы. Компромиссы есть, но слушать всё равно приятно.

Заявленные 30 Вт — это два динамика: низкочастотный и высокочастотный, плюс пара пассивных излучателей. В переводе с маркетинга на слух: басы есть, вокал не тонет, громкость хватает с запасом. На средней громкости можно спокойно слушать в комнате или на балконе, на максимуме — прокачать двор или отправить соседей в бешенство.

Нужно сразу признать: это не JBL Extreme. У Станции Стрит есть бас, но он не бьёт в грудь. Скорее, это собранные и насыщенные низкие частоты, которые не заглушают остальной спектр. И в этом даже плюс — уши не устают, особенно при длительном прослушивании. Вокал и середина звучат чисто и разборчиво. Даже на высокой громкости колонка не хрипит, не сыплется по частотам и не разваливает звук.

Звук, вероятно, стал бы глубже, если бы по бокам использовались пассивные излучатели, как у колонок JBL. В Станции Стрит их нет. Вместо них на торцах — прорезиненные панели. По ощущениям они напоминают крышку алюминиевой банки, но предназначены скорее для защиты и устойчивости, а не для усиления баса.

Интересно работает режим автоопределения «где ты находишься». В помещении звук чуть мягче и теплее, на улице акценты смещаются, чтобы не теряться в пространстве. Эквалайзер в приложении тоже доступен, но, честно говоря, большинству он и не понадобится — звук и без того хорошо сбалансирован.

Одна из действительно уникальных функций Станции Стрит — локальное голосовое управление по Bluetooth. Допустим, вы стримите музыку с телефона где-нибудь в лесу, интернета нет. Но колонка всё равно реагирует на команды вроде «громче», «следующий трек» или «пауза». Для этого не нужно подключение к облаку, команды обрабатываются прямо на устройстве. Алиса в таком режиме работает как офлайн-помощник. Никакой магии, просто то, чего давно не хватало другим колонкам.

Конечно, с Bluetooth тоже не всё идеально: при стриминге через него эквалайзер не работает. И это ограничение. Но если не быть аудиофилом с золотыми ушами, вы вряд ли что-то заметите.

Из приятного: колонку можно объединить с другой Стрит в стереопару. Или синхронизировать воспроизведение по дому с другими Станциями через «Играй везде». Работает стабильно, если всё подключено к одному Wi-Fi.

Итог по звуку: как для портативной колонки, результат отличный. Не аудиофильский идеал, но звучит мощно, чисто и сбалансированно. На улице слушать комфортно, без раздражения и желания сразу надеть наушники.

Поведение вне дома

Портативные колонки часто покупают под лозунгом «буду брать везде», а потом они пылятся на кухне, подключённые к розетке. Со Станцией Стрит этот сценарий, кажется, меняется — она действительно просится на улицу. Во многом потому, что ты ничего не настраиваешь. Просто берёшь, включаешь, говоришь «Алиса, моя волна» — и всё работает. Если есть интернет, конечно.

Портативные колонки часто покупают под лозунгом «буду брать везде», а потом они пылятся на кухне или лежат без дела на полке. Обычно это происходит потому, что каждый раз нужно подключаться по Bluetooth, доставать телефон или планшет, открывать приложение и управлять воспроизведением вручную. Станция Стрит устроена иначе. Она действительно тянет на улицу, потому что управляется голосом. Включаешь, говоришь «Алиса, моя волна» — и музыка начинает играть. Главное, чтобы был интернет.

Я подключал колонку к точке доступа телефона и носил с собой. На рабочем столе в беседке играл The Prodigy, потом, во время прогулки, фоном звучал The Weeknd. На даче Алиса включала подкасты. Везде колонка работала стабильно.

На пикнике колонку можно просто повесить за ремешок на дерево. Дождь — не страшен. Песок — не страшен. Колонка спокойно лежит на земле, не выкрикивает, не требует внимания, просто делает своё дело.

Внутри — аккумулятор на 3300 мАч. Это даёт до 12 часов работы при средней громкости. По факту, в тесте она отыграла 8 часов фоном и ещё пару часов доживала до «Поставь зарядку». На полной громкости, конечно, меньше, но даже там — 5–6 часов вытягивает.

Зарядка осуществляется через USB-C с поддержкой Power Delivery. При хорошем зарядном устройстве колонка за 30 минут получает около 4 часов работы. Полная зарядка занимает примерно 2,5 часа. Если подходящего блока нет, советую обратить внимание на аксессуары от COMMO. Я когда-то делал обзор на их блоки питания и они до сих пор актуальны.

Заряд отображается четырьмя точками-индикаторами (каждая — 25%). Или голосом: можно спросить «Алиса, сколько заряда?» и она ответит. В приложении можно видеть не только проценты, но и оставшееся время — удобно. Там же можно включить или отключить энергосбережение и автоотключение.

Единственное, что стоит учитывать: если колонку долго не включать, при запуске ей может понадобиться до минуты на обновление. Немного раздражает, особенно если спешишь. Но в остальном — надёжный автономный гаджет, без истерик и капризов.

Сценарии? Дача, ванная, пикник, спортзал, лоджия, поездка, дети. Даже просто рабочий день — в фоновом режиме, без привязки к розетке. Удивительно, но Станция Стрит действительно оказалась колонкой, которую хочется взять с собой.

Итого

Станция Стрит — колонка с характером. Не потому что в ней встроена Алиса, а потому что в конструкции чувствуется забота о реальных сценариях. Её не страшно уронить на асфальт, оставить под дождём или взять с собой в дорогу. При этом устройство не ощущается как очередная безликая колонка. У неё есть индивидуальность. Сначала может показаться немного непривычной, но уже через день-два становится понятной и своей.

Она не претендует на замену стационарной Станции, не конкурирует напрямую с JBL и не обещает революцию. Зато её удобно брать с собой. И главное — не возникает чувства, что таскаешь ещё один гаджет. Скорее, просто берёшь с собой музыку и голосового помощника, который действительно умеет быть полезным.

В этом Яндексу, похоже, удалось попасть в точку.

Богдан Дегтярев Плюсы Надёжный корпус с защитой IP67 (вода, пыль, грязь не страшны)

Голосовое управление даже без интернета (по Bluetooth)

Поддержка стереопары и функции «Играй везде»

Автоподстройка звука под улицу или помещение

Приятный дизайн и качественные материалы

Чистый, сбалансированный звук

Отличная автономность Недостатки Логотип Яндекса выглядит лишним на минималистичном дизайне

Нет пассивных излучателей по бокам, бас не бьёт в грудь

Эквалайзер не работает при Bluetooth-подключении



