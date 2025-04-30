Вышло апрельское обновление Алисы и умных устройств Яндекса. Что нового?

В апреле Яндекс провел первую конференцию, посвященную Алисе и умным устройствам, а также продолжил развивать имеющиеся продукты, выпустив свежее обновление.

Что нового в Станциях и ТВ Станциях

Новые быстрые команды — теперь пользователи могут оценивать музыку короткими командами «лайк» (трек добавится в «Избранное») или «дизлайк» без обращения к Алисе. Включить быстрые команды можно в приложении «Дом с Алисой» в разделе «Виртуальный ассистент» → «Быстрые команды»

Улучшение функции «Откликаться без имени в диалоге» — продолжать общение с Алисой можно без повторного обращения по имени, она будет автоматически ожидать в течение 30 секунд. При этом по интонации она понимает, когда обращаются к ней, а когда просто разговаривают рядом. Ранее такая возможность была только на Станции Миди, а теперь доступна и на Станции Дуо Макс. Включить настройку можно в разделе «Виртуальный ассистент» в приложении «Дом с Алисой»

Что нового в телевизорах с YaOS

Новый раздел с любимыми телеканалами — теперь любимые каналы можно добавлять в новую категорию «Избранное». Для этого достаточно выбрать его и зажать кнопку ОК на пульте. Удаляется канал из списка таким же способом

Алиса теперь AI-ассистент

На конференции Яндекса из главных анонсов стало обновление голосового помощника:

Режим «Рассуждать» и «Поиск» в чате — для сложных задач и нестандартных запросов, включая математику, программирование и т.д. А если необходимо быстро найти актуальные данные, можно включить режим «Поиск»

— для сложных задач и нестандартных запросов, включая математику, программирование и т.д. А если необходимо быстро найти актуальные данные, можно включить режим «Поиск» Работа с большими документами — теперь пользователи могут загружать файлы на десятки страниц в формате PDF, DOC, TXT и DOCX, а Алиса выделит в них основную или найдет нужную информацию

Live-режима в приложении — теперь можно показывать объекты на камеру и получать ответы

— теперь можно показывать объекты на камеру и получать ответы Поддержка английского языка — Алиса теперь свободно говорит по-английски. Эта функция станет полезной для всех, кто хочет попрактиковаться в разговорной речи. Новая возможность доступна как в чате, так и на Станциях по команде: «Алиса, давай практиковать английский»

— Алиса теперь свободно говорит по-английски. Эта функция станет полезной для всех, кто хочет попрактиковаться в разговорной речи. Новая возможность доступна как в чате, так и на Станциях по команде: «Алиса, давай практиковать английский» Квесты и игры для детей — для детей разного возраста появились развивающие квесты, игры и обучающие режимы

Все это уже доступно в рамках опции «Алиса Про».

Новые устройства и платформы

Станция Стрит

В рамках презентации также были анонсированы новые устройства:

Станция Стрит (подробнее)

Станция Мини 3 Про (подробнее)

Станция Лайт 2 без часов

Умная IP-камера (подробнее)

Станция Мини 3 Про / Станция Лайт 2 без часов / Умная IP-камера

Кроме того, в планах компании обновить Станцию Дуо Макс. Обещают удобный интерфейс, караоке, кастомизацию главного экрана, поддержку мультизадачности и другие функции.

Помимо новых устройств, на мероприятии показали и новую мультимедийную платформу Яндекс Авто. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Будущие обновления

В этом году появится новая функция умного дома — голосовое создание сценариев. Например, можно сказать «Алиса, создай сценарий для вечера». Ассистент уточнит детали и сформирует сценарий в приложении «Дом с Алисой» — останется только сохранить.

Помимо этого, на ТВ Станциях можно будет голосом управлять приложениями на экране — больше не нужен пульт. Также в разработке функция поддержки в видеоиграх: Алиса сможет анализировать, что происходит на экране, и давать советы по прохождению.