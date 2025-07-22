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Яндекс Станция Мини 3 Про поступила в продажу в России

Самое доступное решение для управления умным домом.

Станция Мини 3 Про, которую Яндекс официально анонсировал еще в апреле, поступила в продажу. Новая колонка стала самым доступным решением для управления умным домом.

Новинка может управлять устройствами, которые работают по всем популярным стандартам умного дома: Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi.

Несмотря на небольшой размер, Станция Мини 3 Про выдает насыщенный звук и глубокие басы в любом помещении благодаря динамику мощностью 18 Вт и двум пассивным излучателям.

Одно из главных отличий новой колонки – это возможность беспроводного подключения дополнительных модулей. Чтобы расширить ее функции, к Станции Мини 3 Про можно подсоединить внешний аккумулятор или климатический модуль с датчиками температуры, влажности и CO₂. Они крепятся к колонке с помощью специального магнитного соединения.

Кроме того, Станция Мини 3 Про – единственная среди компактных колонок, которая получила кольцевую LED-подсветку. Корпус колонки обтянут акустической тканью с двухцветным плетением и эффектом меланжа. Под тканью спрятан датчик освещенности, который автоматически регулирует яркость подсветки.

Яндекс Станцию Мини 3 Про можно приобрести за 11 990 рублей в крупных магазинах электроники. Также для покупки доступен портативный аккумулятор для колонки.

Подробнее о Яндекс Станции Мини 3 Про читайте в нашем обзоре.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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