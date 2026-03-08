Apple готовит MacBook Ultra и другие сверхдорогие устройства | The GEEK
Новости

Apple готовит MacBook Ultra и другие сверхдорогие устройства

Apple может расширить линейку устройств новым сегментом сверхпремиальных гаджетов.

Редакция The GEEK сегодня в 18:52

Apple планирует усилить присутствие в сегменте сверхпремиальной техники. Об этом сообщил журналист Марк Гурман из Bloomberg.

По его данным, внутри компании обсуждается запуск новой категории устройств с приставкой Ultra. Одним из таких продуктов может стать MacBook Ultra — ноутбук с OLED-дисплеем и поддержкой сенсорного управления. Предполагается, что модель займёт позицию выше MacBook Pro и станет отдельной линейкой, а не заменой существующих ноутбуков.

Apple представила самый доступный MacBook Neo

Также источники сообщают о складном iPhone, который может получить название Ultra. Его цена может достигать примерно $2000. Устройство должно получить гибкий экран и ряд новых технологий, которые сделают его самым дорогим смартфоном в линейке Apple.

Ещё одним возможным продуктом называются AirPods Ultra. По слухам, такие наушники получат камеры с системой компьютерного зрения. Они смогут распознавать объекты вокруг пользователя и передавать информацию голосовому помощнику Siri.

Ожидается, что часть устройств из новой «ультра»-категории Apple представит во второй половине 2026 года.


