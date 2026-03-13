Acer Predator X32X вышел в России — изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров | The GEEK
Acer Predator X32X вышел в России — изогнутый QD-OLED-монитор для хардкорных геймеров

Инструмент для соревновательного гейминга и работы с профессиональным контентом.
Редакция The GEEK сегодня в 16:53

Acer представила на российском рынке новый премиальный игровой монитор Predator X32X. Устройство ориентировано на хардкорных геймеров и пользователей, работающих с профессиональным контентом.

Новинка получила 32-дюймовую изогнутую панель QD‑OLED с разрешением 4K UHD и частотой обновления до 240 Гц. Время отклика составляет всего 0,03 мс (GTG). Есть поддержка стандарта HDR400, а максимальная яркость достигает 1000 нит.

Одним из ключевых преимуществ модели стала высокая точность цветопередачи. Устройство предлагает точную калибровку «с завода», охват 99% цветового пространства DCI-P3 и Delta E < 2. Для плавного игрового процесса предусмотрена поддержка технологий AMD FreeSync Premium и совместимость с NVIDIA G-Sync.

Монитор оснащён фирменными технологиями защиты зрения BlueLightShield Pro, FlickerLess, ComfyView и Low Dimming.

Acer Predator X32X получил широкий набор интерфейсов: два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, USB-C с передачей изображения и питанием до 65 Вт, а также USB-A и USB-B. Он позволяет подключать игровые консоли, ПК и ноутбуки.

Игровой монитор Acer Predator X32X уже появился в продаже по цене от 87 599 рублей.

