Яндекс выпустил большое декабрьское обновление для Станций и ТВ Станций | The GEEK
close
Новости

Яндекс выпустил большое декабрьское обновление для Станций и ТВ Станций

Обновление затронуло Алису, умный дом, звук, контент и персональные итоги года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Яндекс выпустил крупное декабрьское обновление для владельцев Яндекс Станций, ТВ Станций и приложения «Дом с Алисой». В него вошли новые функции Алисы, улучшения управления умным домом, персональные итоги года, а также обновления для музыки, видео и звука.

Итоги года в «Доме с Алисой»

В приложении «Дом с Алисой» появились персональные итоги года. Пользователи могут посмотреть, сколько дней общались с Алисой, сколько изображений сгенерировали, как часто запускали сценарии умного дома и какие настройки использовали чаще всего. Для Станций и ТВ Станций также доступна статистика по прослушиванию музыки и просмотру контента.

Расширенные возможности Алисы

Яндекс переименовал опцию «Алиса Про» в «Алиса Плюс» и расширил доступ к ней. Пользователям с мультиподпиской Яндекс Плюс опцию бесплатно подключили до конца мая 2026 года. В неё входят обучение английскому с тьютором, live-режим с камерой, ускоренные ответы и расширенные сценарии для Станций и ТВ Станций.

Улучшенные ответы о погоде

Алиса научилась отвечать на более сложные вопросы о погоде. Теперь можно спрашивать не только прогноз, но и практические вещи — например, стоит ли брать зонт или будет ли снег в определённый день и время, в том числе за границей.

Новогодние функции и персонализация

Для Станции 3 добавили новый режим подсветки «Чудо» с мягкими переливами цветов. Также появилась возможность записать персональное голосовое приветствие для Станции в подарок — его Алиса произнесёт при первом включении устройства.

Домофон в экосистеме умного дома

Пользователи платформы «Наш дом» могут подключить домофоны «Спутник» к приложению «Дом с Алисой». После этого домофоном можно управлять голосом через Станцию — принимать вызовы, открывать дверь и выводить видео на экран.

ИИ-сеты в Яндекс Музыке

На Станциях и ТВ Станциях стали доступны ИИ-сеты Яндекс Музыки. Нейросеть автоматически собирает и сводит треки в непрерывный музыкальный поток, подстраиваясь под жанр или ситуацию.

Адаптивная громкость

На Станции Дуо Макс и ТВ Станциях появилась адаптивная громкость. Алиса автоматически подстраивает уровень звука под шум в комнате — функция включена по умолчанию.

Новогодний контент и игры

Для ТВ Станций и устройств с YaOS появился новогодний раздел с плейлистами, подборками фильмов и праздничными заставками. Кроме того, игровой ассистент Алисы теперь работает не только с консолями, но и с ПК при подключении через HDMI.

Обновление уже доступно пользователям умных устройств Яндекса в России.

id·216782·20251226_1200
У «Яндекс Станций» массовый сбой: колонки слушают, но не выполняют команды
Яндекс Станция первого поколения стала музейным экспонатом в Музее дизайна в Новой Третьяковке
Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» с подсветкой и обновлённой акустикой
Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры