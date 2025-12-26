Яндекс выпустил большое декабрьское обновление для Станций и ТВ Станций

Яндекс выпустил крупное декабрьское обновление для владельцев Яндекс Станций, ТВ Станций и приложения «Дом с Алисой». В него вошли новые функции Алисы, улучшения управления умным домом, персональные итоги года, а также обновления для музыки, видео и звука.

Итоги года в «Доме с Алисой»

В приложении «Дом с Алисой» появились персональные итоги года. Пользователи могут посмотреть, сколько дней общались с Алисой, сколько изображений сгенерировали, как часто запускали сценарии умного дома и какие настройки использовали чаще всего. Для Станций и ТВ Станций также доступна статистика по прослушиванию музыки и просмотру контента.

Расширенные возможности Алисы

Яндекс переименовал опцию «Алиса Про» в «Алиса Плюс» и расширил доступ к ней. Пользователям с мультиподпиской Яндекс Плюс опцию бесплатно подключили до конца мая 2026 года. В неё входят обучение английскому с тьютором, live-режим с камерой, ускоренные ответы и расширенные сценарии для Станций и ТВ Станций.

Улучшенные ответы о погоде

Алиса научилась отвечать на более сложные вопросы о погоде. Теперь можно спрашивать не только прогноз, но и практические вещи — например, стоит ли брать зонт или будет ли снег в определённый день и время, в том числе за границей.

Новогодние функции и персонализация

Для Станции 3 добавили новый режим подсветки «Чудо» с мягкими переливами цветов. Также появилась возможность записать персональное голосовое приветствие для Станции в подарок — его Алиса произнесёт при первом включении устройства.

Домофон в экосистеме умного дома

Пользователи платформы «Наш дом» могут подключить домофоны «Спутник» к приложению «Дом с Алисой». После этого домофоном можно управлять голосом через Станцию — принимать вызовы, открывать дверь и выводить видео на экран.

ИИ-сеты в Яндекс Музыке

На Станциях и ТВ Станциях стали доступны ИИ-сеты Яндекс Музыки. Нейросеть автоматически собирает и сводит треки в непрерывный музыкальный поток, подстраиваясь под жанр или ситуацию.

Адаптивная громкость

На Станции Дуо Макс и ТВ Станциях появилась адаптивная громкость. Алиса автоматически подстраивает уровень звука под шум в комнате — функция включена по умолчанию.

Новогодний контент и игры

Для ТВ Станций и устройств с YaOS появился новогодний раздел с плейлистами, подборками фильмов и праздничными заставками. Кроме того, игровой ассистент Алисы теперь работает не только с консолями, но и с ПК при подключении через HDMI.

Обновление уже доступно пользователям умных устройств Яндекса в России.