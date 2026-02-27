Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств | The GEEK
Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств

Обновленный ИК-пульт, функция «Непрерывный диалог» и новая анимация яркости.
Редакция The GEEK сегодня в 12:00
Обзор Яндекс Станции Миди

Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств. Так, в линейке умного дома появился обновленный базовый ИК-пульт, ИИ-ассистент теперь поддерживает «Непрерывный диалог», а Станция 3 получила новую анимацию яркости.

Обновленный ИК-пульт

В линейке умного дома Яндекса появился обновленный базовый ИК-пульт, который превращает обычную технику в умную. Подключив телевизор, ТВ-приставку, проектор, вентилятор или другой прибор с ИК-сигналом, им можно управлять голосом или через приложение «Дом с Алисой».

Пульт поддерживает сценарии: например, включение вентилятора по расписанию или активацию кондиционера при высокой температуре при наличии соответствующих датчиков. Если пульт подключен к Яндекс Станции, сценарии с ним и другими устройствами, работающими на локальных протоколах Matter и Zigbee, продолжат выполняться даже при отключении интернета.

Стоимость обновленного ИК-пульта — 990 рублей.

«Непрерывный диалог»

Новая функция «Непрерывный диалог» позволяет вести диалог с Алисой, не повторяя имя ИИ-ассистента. После ответа она ждет 20 секунд продолжения и по интонации определяет, обращаетесь вы к ней или просто разговариваете рядом.

Функция вышла из бета-теста и стала точнее благодаря нейронному процессору (NPU). Она доступна на Станциях Миди, Станции 3, Станции Дуо Макс и всех ТВ Станциях, кроме модели Бейсик. Включается через приложение «Дом с Алисой» в разделе «Ассистент».

Новая анимация яркости на Станции 3

При регулировке подсветки на устройстве теперь отображается анимация в виде созвездия Ориона. Настройка яркости осуществляется сенсорным кольцом сверху. В процессе будет плавно меняться анимация, повторяющая очертания созвездия.

