Компактный OnePlus 15T показали официально, но ждать его в России не стоит | The GEEK
Новости

Компактный OnePlus 15T показали официально, но ждать его в России не стоит

Ситуация может измениться ближе к презентации.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:09

OnePlus показала три расцветки будущего смартфона OnePlus 15T. По словам главы бренда Ли Цзе Луи, палитра вдохновлена шоколадом.

Смартфон выйдет в трёх цветах: коричневом Pura Cocoa, зелёном Relaxing Matcha и белом Healing White Chocolate. На официальных постерах также впервые показали переднюю панель устройства — с тонкими рамками вокруг 6,32-дюймового дисплея.

oneplus-15t_1g
oneplus-15t_3g
oneplus-15t_2g
oneplus-15t_1s
oneplus-15t_2s
oneplus-15t_3s
oneplus-15t_1w
oneplus-15t_2w
oneplus-15t_3w

Одновременно стали известны и некоторые характеристики устройства. OnePlus 15T получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч, проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт.

Также ожидаются защита IP69K, перископная камера и поддержка магнитных аксессуаров — зарядок, кулеров и чехлов.

Дата презентации смартфона пока не объявлена. По данным многих источников, модель может выйти только на китайском рынке.

Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже
id·221278·20260311_0909
Читайте также
В сети появился первый реальный снимок OnePlus 15T
OnePlus

В сети появился первый реальный снимок OnePlus 15T

В китайской соцсети Weibo появилось первое реальное фото OnePlus 15T. Смартфон показан в защитном чехле, но основные элементы…
Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким
OnePlus

Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

Часы с неожиданно серьёзным набором функций для своей цены. Разбираемся, что в них действительно стоит внимания, а с…
OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда
OnePlus

OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда

В сети появились первые утечки о флагмане OnePlus 16 с радикально обновлённым «железом».
Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью
Google

Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью

Визуальных изменений мало, но они есть.
Ещё по теме
Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи

Apple выпустила iOS 26.4 beta 4 с новыми эмодзи
Складной OPPO Find N6 получил дату выхода на глобальный рынок

Складной OPPO Find N6 получил дату выхода на глобальный рынок
Apple сняла с производства сразу 15 устройств с начала 2026 года

Apple сняла с производства сразу 15 устройств с начала 2026 года
Инсайдер: Xiaomi может переименовать Xiaomi 18 в Xiaomi 26

Инсайдер: Xiaomi может переименовать Xiaomi 18 в Xiaomi 26
Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены
Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽

Новый российский смартфон Neuro показали публике. Стоит от 19 000 ₽
Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina

Infinix представила смартфон NOTE 60 Ultra с дизайном от Pininfarina
Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro

Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro
Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone

Вышла iOS 18.7.6 для старых iPhone
Apple выпустила iOS 26.3.1

Apple выпустила iOS 26.3.1
Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?
Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России

Продажи Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra с фотонабором начались в России
OPPO Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок

OPPO Find X9 Ultra выйдет на глобальный рынок
Apple выпустила iOS 26.4 beta 3

Apple выпустила iOS 26.4 beta 3

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  2. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  6. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры
Смотреть все обзоры