Компактный OnePlus 15T показали официально, но ждать его в России не стоит

OnePlus показала три расцветки будущего смартфона OnePlus 15T. По словам главы бренда Ли Цзе Луи, палитра вдохновлена шоколадом.

Смартфон выйдет в трёх цветах: коричневом Pura Cocoa, зелёном Relaxing Matcha и белом Healing White Chocolate. На официальных постерах также впервые показали переднюю панель устройства — с тонкими рамками вокруг 6,32-дюймового дисплея.

Одновременно стали известны и некоторые характеристики устройства. OnePlus 15T получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч, проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт.

Также ожидаются защита IP69K, перископная камера и поддержка магнитных аксессуаров — зарядок, кулеров и чехлов.

Дата презентации смартфона пока не объявлена. По данным многих источников, модель может выйти только на китайском рынке.