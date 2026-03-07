Инсайдер: Xiaomi может переименовать Xiaomi 18 в Xiaomi 26 | The GEEK
Инсайдер: Xiaomi может переименовать Xiaomi 18 в Xiaomi 26

Очередной «приступ переименования» ожидается в китайской компании.
Редакция The GEEK сегодня в 18:07

Xiaomi может вновь изменить систему нумерации своих флагманских смартфонов, перейдя от Xiaomi 17 к Xiaomi 26. Об этом пишет профильное издание XiaomiTime со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Как утверждает источник, производитель рассматривает возможность отказаться от привычной нумерации и перейти к обозначению, соответствующему году выпуска, что должно лучше вписаться в глобальную стратегию компании.

Это не первое изменение логики названий у Xiaomi. Ранее компания уже пересматривала нумерацию моделей и «перепрыгнула» с Xiaomi 15 на Xiaomi 17, чтобы соответствовать iPhone.

Кроме того, новая схема обозначений может затронуть и программное обеспечение. Ожидается, что следующая версия фирменной оболочки HyperOS также может получить обновленную нумерацию — вместо HyperOS 4 она может выйти сразу как HyperOS 26.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

