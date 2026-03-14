Учёные обнаружили неожиданный эффект ИИ: люди начинают думать одинаково

Исследователи из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что инструменты искусственного интеллекта способны незаметно менять стиль мышления и самовыражения людей. По их мнению, массовое использование ИИ-чатов может привести к своеобразной «унификации» человеческой коммуникации.

Современные языковые модели обучаются на огромных массивах текстов, созданных людьми. Однако исследователи отмечают обратный эффект: пользователи начинают перенимать структуру аргументации, лексику и стиль формулировок, характерные для нейросетей. В результате индивидуальный почерк постепенно сглаживается, а тексты разных авторов становятся похожими друг на друга.

В научной статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences, описывается так называемый «эффект сужения». Он проявляется в том, что люди, активно использующие ИИ-инструменты, чаще выбирают безопасные и статистически вероятные идеи, избегая необычных или рискованных гипотез. По мнению учёных, именно такие нестандартные идеи нередко приводят к серьёзным научным открытиям.

Исследования также показали, что взаимодействие с нейросетями может влиять на взгляды пользователей по социальным и политическим вопросам. При этом многие люди не осознают, что их позиция могла измениться после общения с ИИ.

Авторы работы отмечают, что эффект затрагивает даже тех, кто напрямую не использует нейросети. Люди постепенно привыкают к упрощённым и «алгоритмическим» формулировкам, которые становятся новой нормой в информационной среде.

При этом исследователи подчёркивают, что сопротивление такому влиянию всё же существует. Часть авторов, наоборот, начинает сознательно усиливать индивидуальность своего письма, пытаясь сохранить уникальный стиль и разнообразие идей.