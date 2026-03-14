Учёные обнаружили неожиданный эффект ИИ: люди начинают думать одинаково

Учёные из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что активное использование ИИ-чатов может постепенно выравнивать стиль письма и даже влиять на взгляды пользователей.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что инструменты искусственного интеллекта способны незаметно менять стиль мышления и самовыражения людей. По их мнению, массовое использование ИИ-чатов может привести к своеобразной «унификации» человеческой коммуникации.

Современные языковые модели обучаются на огромных массивах текстов, созданных людьми. Однако исследователи отмечают обратный эффект: пользователи начинают перенимать структуру аргументации, лексику и стиль формулировок, характерные для нейросетей. В результате индивидуальный почерк постепенно сглаживается, а тексты разных авторов становятся похожими друг на друга.

В научной статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences, описывается так называемый «эффект сужения». Он проявляется в том, что люди, активно использующие ИИ-инструменты, чаще выбирают безопасные и статистически вероятные идеи, избегая необычных или рискованных гипотез. По мнению учёных, именно такие нестандартные идеи нередко приводят к серьёзным научным открытиям.

Исследования также показали, что взаимодействие с нейросетями может влиять на взгляды пользователей по социальным и политическим вопросам. При этом многие люди не осознают, что их позиция могла измениться после общения с ИИ.

Авторы работы отмечают, что эффект затрагивает даже тех, кто напрямую не использует нейросети. Люди постепенно привыкают к упрощённым и «алгоритмическим» формулировкам, которые становятся новой нормой в информационной среде.

При этом исследователи подчёркивают, что сопротивление такому влиянию всё же существует. Часть авторов, наоборот, начинает сознательно усиливать индивидуальность своего письма, пытаясь сохранить уникальный стиль и разнообразие идей.

Читайте также
Perplexity представила локального ИИ-агента Personal Computer
Perplexity

Perplexity представила локального ИИ-агента Personal Computer

Он может работать локально на устройстве пользователя и сохранять контекст между сессиями.
Яндекс обучил ИИ искать доступные кафе для маломобильных пользователей
ИИ и нейросети

Яндекс обучил ИИ искать доступные кафе для маломобильных пользователей

Яндекс Карты начали использовать нейросети для определения заведений,...
Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы
Алиса

Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы

Пользователям стала доступна более продвинутая ИИ-модель, которая раньше была частью платной опции «Алиса Плюс».
Колонизация Марса оказалась почти невозможной
Космос

Колонизация Марса оказалась почти невозможной

Учёные всё посчитали.
Ещё по теме
Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах

Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах
Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов

Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов
«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа

«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа
«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома

«Гость» из космоса: метеорит пробил крышу и рухнул в спальню жилого дома
Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 

Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 
Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте

Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте
OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании

OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании
«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android
OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT
Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT

Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT
MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач

MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26

Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов

Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri

Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri

