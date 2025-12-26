Хватит путаться в проводах: 4 зарядные станции для iPhone, которые наводят порядок

Настольная зарядная станция для iPhone давно перестала быть просто аксессуаром. Для многих владельцев iPhone, Apple Watch и AirPods она стала базовым элементом рабочего стола или прикроватной тумбы. Одна станция заменяет сразу несколько проводов, упрощает зарядку всех устройств Apple и помогает держать пространство в порядке.

В этой подборке собраны самые интересные настольные зарядные станции для iPhone и экосистемы Apple — от доступных моделей для дома и офиса до премиальных решений с MagSafe, Qi2 и поддержкой быстрой зарядки.

Magssory Signature Disc Pro — одна для всего

Категория: люкс для iPhone

Цена: от 22 990 ₽

Magssory Signature Disc Pro — продвинутая зарядная станция 3-в-1 для тех, кто ценит порядок, эстетику и технологичность. Она позволяет одновременно заряжать iPhone, AirPods и Apple Watch, освобождая рабочее пространство от лишних проводов.

Станция создана с прицелом на экосистему Apple: поддерживает MagSafe, Qi2 и Qi, а также стандарты быстрой зарядки PD и QC. При этом максимальная выходная мощность составляет 25 Вт.

В комплекте — стильный кейс из эко-кожи, магнитный кабель USB-C длиной 1,2 м с поддержкой до 60 Вт и компактный адаптер питания mini GaN на 30 Вт для быстрой зарядки. Функциональный и элегантный гаджет, который одинаково хорошо подойдёт как для повседневного использования, так и в качестве подарка.

Где купить: OZON

DEPPA MagSafe Crystal Slim — дёшево и сердито

Категория: для дома и офиса

Цена: от 1900 ₽

Ультратонкая беспроводная зарядная станция, созданная для тех, кто ценит минимализм и необычный дизайн. Корпус выполнен из металла с фронтальной панелью из закалённого стекла. Складная конструкция и компактные размеры позволяют легко брать гаджет с собой — она без труда помещается в сумку или рюкзак.

Зарядная станция поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт для смартфонов и до 5 Вт для наушников. Она полностью совместима с устройствами, поддерживающими стандарт Qi.

DEPPA MagSafe Crystal Slim оснащена системой защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания, обеспечивая безопасную и стабильную зарядку. Доступное решение для дома и офиса.

Где купить: Яндекс Маркет

HOCO CQ3 Noble — зарядная станция с подсветкой

Категория: для любителей подсветки

Цена: от 2 300 ₽

HOCO CQ3 Noble — настольное беспроводное зарядное устройство 3-в-1, созданное для комфортной зарядки всех основных гаджетов Apple: iPhone, AirPods и Apple Watch.

Станция поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт для смартфонов (включая режим 7,5 Вт для MagSafe), до 5 Вт для гарнитуры и 2,5 Вт для умных часов.

Корпус выполнен из ABS-пластика, поликарбоната и алюминиевого сплава, что обеспечивает прочность и приятные тактильные ощущения. Складная конструкция позволяет брать гаджет с собой, а мягкая рассеянная подсветка добавляет визуальный акцент и создаёт уютную атмосферу при использовании в тёмное время суток.

Где купить: OZON

Baseus PicoGo 2-in-1 Magnetic Wireless Charger — для смартфонов и не только

Категория: универсальное решение

Цена: от 3 400 ₽

Зарядная станция для тех, кто ценит скорость и универсальность. Формат 2-в-1 позволяет одновременно заряжать iPhone по беспроводу до 15 Вт и подключать второе устройство по USB-C.

Встроенный выдвижной кабель USB-C поддерживает мощность до 67 Вт, позволяя быстро заряжать ноутбук или другие устройства и поддерживать порядок на рабочем столе без дополнительных аксессуаров и проводов.

Защита от перегрева и интеллектуальное распределение мощности обеспечивают безопасную и стабильную зарядку. Технологичное решение для тех, кто хочет максимум возможностей в одном устройстве.

Где купить: Яндекс Маркет

В итоге настольная зарядная станция для iPhone — удобная вещь на каждый день и удачный подарок для любого пользователя техники Apple. Она экономит время, убирает лишние провода и делает зарядку привычных устройств проще и аккуратнее.