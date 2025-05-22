Продажи Яндекс Станции Стрит начнутся в М.Видео-Эльдорадо с 27 мая

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила, что Яндекс Станция Стрит появится в продаже с 27 мая. Стоимость новой портативной умной колонки с голосовым помощником Алиса составит 14 490 рублей.

Новинка получила мощный звук (30 Вт), защиту от воды и пыли IP67, голосовое управление без подключения к интернету и до 12 часов работы без подзарядки.

Напомним, продажи Станции Стрит стартовали 20 мая, но только в официальном магазине Алисы. При этом анонс первой портативной колонки с AI-ассистентом состоялся на конференции Яндекса в апреле.

Наш обзор на Яндекс Станцию Стрит читайте по ссылке.