Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

OnePlus Watch Lite — часы из среднего сегмента с понятной задачей: дать большой яркий экран, несколько дней автономности и расширенный набор функций здоровья без лишних усложнений.

За 17 990 ₽ это уже не бюджет, но и не премиум. Поэтому главный вопрос простой: оправдывают ли они свою цену на фоне конкурентов?

Характеристики OnePlus Watch Lite

Модель: OnePlus Watch Lite (OPWWE262)

Габариты: Размеры: 44.98×44.98×8.9 мм Вес: без ремешка — 25 г, с ремешком — 59 г

Материалы: Корпус: чёрная нержавеющая сталь, задняя панель из пластика со стеклянным окном датчика Ремешок: чёрный синтетический каучук и застёжка из нержавеющей стали

Обхват запястья: 140-210 мм

Дисплей: 1.46″, скруглённое 2.5D стекло, AMOLED, 464×464 пикселей, плотность 317 ppi, пиковая яркость 3000 нит

Чип и память: BES2800BP, 4 ГБ EMMC

Аккумулятор: Ёмкость: 339 мАч Автономность: до 10 дней Время зарядки: до 90 минут

Водонепроницаемость: 5 ATM, IP68

Микрофон и динамик: есть

ОС: OxygenOS Watch 7.1

Системные требования: Android 9.0 и выше, iOS 14.0 и выше

Связь: Bluetooth 5.2, ГЛОНАСС, Beidou, GPS (L1+L5), Galileo, QZSS, NFC (без бесконтактной оплаты)

Цена: 17 990 ₽

Внешний вид

OnePlus Watch Lite больше напоминают простые классические часы, чем «компьютер на руке». Благодаря универсальному дизайну они вписываются как в спортивный образ, так и в повседневный или деловой вид.

Корпус сделан из чёрной нержавеющей стали с матовым покрытием. Он не блестит, не собирает отпечатки и весят добротно, но без излишней тяжести. Для любителей светлых расцветок в продаже есть серебряная версия.

Размер у часов один — 45 мм, но на руке они не выглядят громоздкими и хорошо смотрятся даже на небольших запястьях. А благодаря небольшому весу в 59 граммов и толщине 8,9 мм устройство почти не ощущается на руке.

Задняя часть корпуса выполнена из пластика со стеклянной вставкой под датчики, а ремешок — из синтетического каучука. Он мягкий, эластичный, не боится воды, пота и не раздражает кожу. С часами комфортно как тренироваться, так и спать — за всё время использования дискомфорта не возникло. Крепление ремешка стандартное, с пружинной штангой, так что заменить его на любой сторонний не составит труда.

На корпусе минимум элементов управления: с правой стороны есть коронка с поддержкой прокрутки и нажатия, чуть ниже — сенсор для ЭКГ, который можно легко спутать с физической кнопкой.

Часы защищены по стандарту IP68 и имеют водозащиту 5 ATM. С ними можно спокойно плавать в бассейне и погружаться на глубину до 50 метров, но для профессионального дайвинга они не предназначены.

Есть динамик и микрофон для звонков, но послушать музыку через динамик нельзя, только можно довольствоваться управлением воспроизведением на смартфоне.

OnePlus Watch Lite поставляются в фирменной белой коробке с красными акцентами. Комплект максимально простой:

Часы с ремешком;

Магнитная зарядка USB-C с двумя пинами;

Документация.

Экран

OnePlus Watch Lite обладают крупным AMOLED-экраном с диагональю 1,46 дюйма и разрешением 464×464 точек. Картинка чёткая: цифры, иконки, графики и уведомления читаются легко, без размытостей и «зубцов».

К яркости дисплея также нет вопросов. Производитель заявляет, что типичная яркость часов находится на уровне 600 нит, тогда как пиковая достигает 3000 нит. На деле даже под прямым солнцем информация остаётся разборчивой, не приходится щуриться или искать тень. Углы обзора широкие: при наклоне запястья цвета остаются естественными и не искажаются.

Есть режим Always-On Display, который показывает не просто время, а полноценный циферблат. Смотрится круто, но стоит учитывать, что постоянное отображение экрана ускоряет разряд батареи вдвое. До 3 дней часы смогут прожить в таком режиме.

Фирменное приложение «OHealth» предлагает более 350 циферблатов. На выбор доступны как минималистичные цифровые, так и классические стрелочные и информативные циферблаты с показателями здоровья и другими данными.

ПО

Аппаратной основой OnePlus Watch Lite стал чип BES2800BP, а основной функционал обеспечивает фирменная оболочка OxygenOS Watch 7.1. Часы работают максимально предсказуемо: корпус не нагревается, интерфейс плавный, анимации аккуратные.

Watch Lite можно подключить к устройствам на Android и iOS с помощью приложения «OHealth», которое я упомянул выше. Минимальные требования: Android 9.0 и выше, iOS 14.0 и выше.

Кстати, после выхода часов у части пользователей не проходила регистрация по российскому номеру, особенно на iPhone. Мы в The GEEK передали информацию команде OnePlus и уже через пару дней регистрация с российских номеров появилась.

Что умеют

Установить сторонние приложения нельзя, однако называть модель обычным фитнес-трекером тоже некорректно. По формату и возможностям это всё же смарт-часы с ограниченной экосистемой: без установки приложений и загрузки музыки, но с широким набором встроенных функций.

Уведомления со смартфона отображаются стабильно, однако ответить на них нельзя, даже шаблонной фразой. Зато настройки гибкие: можно выбрать практически любые приложения, задать условия синхронизации, получать сигналы только при заблокированном телефоне или, например, когда часы находятся на руке. Нет хаотичного дублирования, благодаря чему легко избежать лишнего шума и не пропустить важное.

Вибрация при уведомлениях работает исправно, но назвать её тактильно изящной нельзя. Отклик довольно прямолинейный, без тонкой градации, к которой приучают Apple Watch. Впрочем, с учётом цены удивляться не приходится. Скорее хочется видеть более детальную настройку вибромотора, как в смартфоне OnePlus 15R (обзор), где можно регулировать характер отклика под себя. Сейчас же тактильный фидбек просто функциональный, без «вау-эффекта».

Внутри установлены оптический датчик пульса, сенсор уровня кислорода в крови и датчик температуры кожи. Пульс и SpO2 отслеживаются постоянно, в том числе во время активности. Есть быстрая минутная диагностика, которая собирает сразу несколько показателей: пульс, уровень кислорода, температуру кожи, стресс и другие параметры.

Анализ сна подробный: отображаются фазы, дыхание, насыщение крови кислородом ночью. Утренние отчёты помогают оценить общее качество отдыха, хотя воспринимать их как медицинское заключение не стоит.

Спортивных режимов более ста. Во время бега, велопрогулок или других активностей часы фиксируют ключевые метрики. Темп, дистанция и калории рассчитываются автоматически, данные синхронизируются с приложением. Иногда устройство само предлагает начать тренировку, что удобно. После занятий доступны персональные рекомендации для прогресса.

NFC присутствует, но добавить банковские карты нельзя.

При своей цене модель предлагает функцию определения падения, которая чаще встречается в более дорогих устройствах. При резком падении приходит уведомление, а при отсутствии реакции в течение минуты инициируется экстренный вызов. Требуется соединение со смартфоном по Bluetooth. Возможны ложные срабатывания при резких движениях, однако сама функция повышает уровень безопасности.

Есть и режим «Самочувствие». Часы анализируют физические и психоэмоциональные показатели и при необходимости напоминают обратить внимание на состояние организма. Для доступного сегмента подобный инструмент выглядит серьёзно и расширяет привычный формат фитнес-трекера.

Поддерживается автоматический мониторинг SpO2 с возможностью оповещений при снижении показателей. Для точности требуется плотное прилегание ремешка и отсутствие движений во время замера. Постоянный контроль уровня кислорода полезен не только в спорте, но и в повседневной жизни.

Дополнительно реализована оценка риска проблем с дыханием во сне. В расчёт берутся данные SpO2, вариабельность сердечного ритма и дыхательные паттерны. Есть мониторинг храпа через смартфон: телефон нужно положить рядом с подушкой и оставить приложение активным.

Автономность

Внутри OnePlus Watch Lite установлен аккумулятор на 339 мАч. Производитель обещает до 10 дней работы, но такой результат возможен при умеренном использовании. В более нагруженном сценарии речь идёт примерно о трёх днях.

В реальности всё зависит от режима. При активном AOD, постоянном соединении со смартфоном, включённых уведомлениях и непрерывном мониторинге показателей часы у меня работали около 3–4 дней. Без экономии и отключения функций — обычный повседневный сценарий. Если сократить часть возможностей, автономность закономерно увеличится.

Зарядка осуществляется через магнитный кабель с двумя контактами. Фиксация надёжная, подключение без лишней возни. Полный цикл от 1% до 100% занимает примерно полтора часа.

Кому подойдут OnePlus Watch Lite?

OnePlus Watch Lite — довольно сбалансированные часы с акцентом на экран, автономность и здоровье. Но давайте решим, кому все-таки их стоит рассматривать:

Кому подойдут

Тем, кому важны стабильность и автономность. В обычном режиме — 3–4 дня без экономии.

Тем, кто следит за базовыми показателями: постоянный пульс, SpO2, температура кожи, анализ сна, дыхание, функция падения. Для своей цены набор серьёзный.

Тем, кто использует уведомления только для просмотра.

Тем, кто хочет универсальный дизайн без спортивной агрессии.

Кому не подойдут

Тем, кто ждёт установку сторонних приложений.

Тем, кому нужны быстрые ответы на сообщения.

Тем, кто рассчитывает на оплату через NFC.

Тем, кто привык к премиальной тактильной вибрации.

Итого

OnePlus Watch Lite сложно назвать «облегчённой» моделью. По набору функций, экрану и материалам корпуса это уверенный средний сегмент, а не упрощённая версия ради экономии. Яркий AMOLED, сталь, защита 5 ATM, 3–4 дня автономности в реальном использовании, расширенный блок здоровья с постоянным SpO2 и функцией определения падения — всё это никак не тянет на формальный «Lite».

Поэтому приставка в названии выглядит странно. Часы не ощущаются урезанными. Наоборот, по возможностям мониторинга и безопасности они выглядят солиднее, чем некоторые модели с более громкими обозначениями. Достаточно посмотреть на HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, где при приставке Pro ряд функций реализован скромнее.

Да, здесь нет установки приложений, оплаты через NFC и ответов на уведомления. Но по совокупности характеристик это крепкий представитель среднего класса, который закрывает большинство повседневных задач без ощущения компромисса.

Если нужен надёжный, автономный и функциональный вариант без излишней переплаты за «громкое» позиционирование, OnePlus Watch Lite выглядят вполне взрослым выбором.