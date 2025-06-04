Яндекс кардинально обновил Станцию Дуо Макс

Флагманская Станция Дуо Макс от Яндекса получила масштабное обновление. Устройство перешло на операционную систему YaOS X — с новым интерфейсом, режимом караоке, улучшенным управлением умным домом и функциями, знакомыми по ТВ-станциям.

Что нового

Обновлённый интерфейс: настраиваемый главный экран, виджеты, сменные фоны, «карусель» контента и недавно открытых приложений;

Многозадачность: теперь можно переключаться между несколькими приложениями без закрытия — как на планшете;

Караоке: приглушение вокала, текст песен на экране, каталог из 11 тыс. треков;

Бесконечный просмотр : видео автоматически продолжаются — как в Поиске по видео Яндекса.

: видео автоматически продолжаются — как в Поиске по видео Яндекса. Центр умного дома: камеры, датчики и виджеты теперь выводятся прямо на экран.

Что дальше

До конца лета появится распознавание лиц и активация по взгляду — для переключения между пользователями без вызова «Алиса». Достаточно будет просто посмотреть на экран.

Обновление уже доступно. Достаточно нажать «Обновить» на главном экране Станции.

Ранее The GEEK рассказывал о колонке в отдельном материале — с тестами, сценарием использования и реальными выводами: обзор Яндекс Станции Дуо Макс.