Реклама. ГК МББ ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛИМИТЕД, ИНН 9909699946 erid: 2VtzqwVJGsv
Новости

Яндекс кардинально обновил Станцию Дуо Макс

Колонка теперь ближе к смарт-дисплею: новый интерфейс, многозадачность и даже распознавание по взгляду.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:00

Флагманская Станция Дуо Макс от Яндекса получила масштабное обновление. Устройство перешло на операционную систему YaOS X — с новым интерфейсом, режимом караоке, улучшенным управлением умным домом и функциями, знакомыми по ТВ-станциям.

Что нового

  • Обновлённый интерфейс: настраиваемый главный экран, виджеты, сменные фоны, «карусель» контента и недавно открытых приложений;
  • Многозадачность: теперь можно переключаться между несколькими приложениями без закрытия — как на планшете;
  • Караоке: приглушение вокала, текст песен на экране, каталог из 11 тыс. треков;
  • Бесконечный просмотр: видео автоматически продолжаются — как в Поиске по видео Яндекса.
  • Центр умного дома: камеры, датчики и виджеты теперь выводятся прямо на экран.

Что дальше

До конца лета появится распознавание лиц и активация по взгляду — для переключения между пользователями без вызова «Алиса». Достаточно будет просто посмотреть на экран.

Обновление уже доступно. Достаточно нажать «Обновить» на главном экране Станции.

Ранее The GEEK рассказывал о колонке в отдельном материале — с тестами, сценарием использования и реальными выводами: обзор Яндекс Станции Дуо Макс.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше Anker Soundcore H30i!
Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
«Яндекс Музыка» выпустила приложение для смарт-часов Samsung Galaxy Watch
Алису в «Яндекс Браузере» научат совершать действия на сайтах
«Яндекс Карты» научились прокладывать «умные» маршруты для пешеходов и велосипедистов
Обзор Яндекс Станции Миди
Вышло майское обновление Алисы и Яндекс Станций. Что нового?
Яндекс обновил «Поиск с Алисой»: теперь с рассуждениями, генерацией контента и новыми ответами
Обзор Яндекс Станции Стрит
Продажи Яндекс Станции Стрит начнутся в М.Видео-Эльдорадо с 27 мая
Портативная колонка Яндекс Станция Стрит поступила в продажу
Обзор-Яндекс-Станция-Стрит
Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше
Яндекс улучшил определитель номера: теперь он показывает рейтинг, фото и адрес организации
Яндекс запустил обновлённый магазин умных устройств с Алисой
«Плюс Сити» расширился: теперь шаги в реальности приносят награды в игре
Яндекс открыл поиск по советским газетам времён Великой Отечественной войны
Обзор Яндекс Станции Миди
Вышло апрельское обновление Алисы и умных устройств Яндекса. Что нового?
В Яндекс Маркет добавили ИИ-ассистента для поиска и сравнения товаров
Перевод с характером: Яндекс Браузер научился озвучивать видео, сохраняя эмоции
Яндекс Фабрика выпустила линейку ноутбуков Lunnen Outer для работы и творчества
Алиса научилась управлять автомобилем — Яндекс показал новую мультимедийную платформу
Яндекс представил умную IP-камеру с Алисой
Яндекс представил Станцию Стрит — первую портативную колонку с Алисой
Яндекс открыл доступ к новой нейросети YandexGPT 5 Lite

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK