Яндекс кардинально обновил Станцию Дуо Макс

Флагманская Станция Дуо Макс от Яндекса получила масштабное обновление. Устройство перешло на операционную систему YaOS X — с новым интерфейсом, режимом караоке, улучшенным управлением умным домом и функциями, знакомыми по ТВ-станциям.
Что нового
- Обновлённый интерфейс: настраиваемый главный экран, виджеты, сменные фоны, «карусель» контента и недавно открытых приложений;
- Многозадачность: теперь можно переключаться между несколькими приложениями без закрытия — как на планшете;
- Караоке: приглушение вокала, текст песен на экране, каталог из 11 тыс. треков;
- Бесконечный просмотр: видео автоматически продолжаются — как в Поиске по видео Яндекса.
- Центр умного дома: камеры, датчики и виджеты теперь выводятся прямо на экран.
Что дальше
До конца лета появится распознавание лиц и активация по взгляду — для переключения между пользователями без вызова «Алиса». Достаточно будет просто посмотреть на экран.
Обновление уже доступно. Достаточно нажать «Обновить» на главном экране Станции.
Ранее The GEEK рассказывал о колонке в отдельном материале — с тестами, сценарием использования и реальными выводами: обзор Яндекс Станции Дуо Макс.
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