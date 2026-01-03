ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»? | The GEEK
ИИ с эмоциями и тотемным животным. Зачем Яндексу «люмены»?

В экосистеме Яндекса появился зачаток эмоционального ИИ.

Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 13:00

Наступил 2026 год, и Яндекс начал аккуратно разворачивать «люменов». Пока, правда, функциональность символическая: люмена можно разбудить и узнать, какое тотемное животное будет вас сопровождать. Доступно всё это только подписчикам Яндекс Плюс.

Если отбросить маркетинговую оболочку, идея понятна. Яндекс явно движется в сторону персонализированного ИИ-компаньона — ассистента, который не просто выполняет команды, а запоминает контекст, поддерживает диалог, реагирует на настроение и формирует ощущение «своего» цифрового существа. Это уже не помощник, а попытка выстроить долгосрочную эмоциональную связь между пользователем и экосистемой.

Яндекс запустил «люменов» — эмпатичных AI-ассистентов-животных

Скорее всего, люмены по-настоящему заработают только с выходом ИИ-наушников «Дропс». Логика очевидна: постоянный аудиоканал, контекст общения, персональный голосовой интерфейс. Без носимого устройства идея «живого» ассистента просто не раскрывается. А значит, реальные выводы о люменах стоит делать ближе к первому кварталу года.

Будущий продукт Яндекса

«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»

Идея одновременно интересная и немного тревожная. За любым «дружелюбным» ИИ неизбежно тянутся вопросы привязанности, эмоциональной зависимости и глубины вторжения в личное пространство. Главное, чтобы развитие этой концепции не свернуло по сценарию фильма «Она», где цифровой собеседник внезапно становится самым близким существом в жизни человека. Как художественный приём это работает блестяще, как реальный продуктовый ориентир, уже повод насторожиться.

Кадр из фильма «Она» (Her, 2013), режиссёр Спайк Джонз

При этом отрицать очевидное сложно: подобные эксперименты выглядят следующим шагом в эволюции ИИ-ассистентов нового поколения. Вопрос лишь в том, где именно Яндекс проведёт границу между удобством, эмпатией и избыточной «очеловеченностью».

Пока люмена можно разбудить в сервисах Яндекса или на отдельной странице. Всё остальное, судя по всему, находится в активной разработке.

id·217148·20260103_1307
Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
Комментарии в Телеграм

