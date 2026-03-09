«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа | The GEEK
Новости

«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа

Автоматизация через ИИ обернулась проблемо.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:39

Разработчик стартапа AI Shipping Labs потерял сайт и базу данных после того, как доверил управление сервером ИИ-агенту Claude Code от компании Anthropic. Инцидент произошёл во время переноса сайта на облачную платформу AWS. Предприниматель хотел автоматизировать процесс и немного сократить расходы на обслуживание — примерно на $5–10 в месяц.

Однако ИИ по ошибке удалил всю рабочую инфраструктуру проекта. Вместе с сайтом исчезла база данных с информацией за 2,5 года. В ней хранились домашние задания, проекты и результаты студентов образовательной платформы DataTalks.Club.

«Когда я спросил Claude, куда делась база данных, он ответил прямо: всё удалено».

Разработчик AI Shipping Labs.

По словам разработчика, он спросил у Claude, куда пропала база данных. Ответ оказался простым: система сообщила, что данные удалены. Восстановление заняло около суток. Служба поддержки AWS помогла вернуть систему, но для ускорения процесса разработчику пришлось подключить более дорогой тарифный план.

После инцидента он отключил автоматическое выполнение команд через ИИ и теперь проверяет все важные действия вручную. Также были настроены дополнительные резервные копии.

По его словам, главной ошибкой стало то, что ИИ получил слишком широкий доступ к инфраструктуре проекта.

id·221135·20260309_1139
Читайте также
Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 
Luma

Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 

Рекламу уже делает для Adidas и Mazda.
Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте
Алиса AI

Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте

Яндекс выяснил, как на самом деле используют ИИ.
OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании
ChatGPT

OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании

Новинка появилась спустя всего два дня после анонса GPT-5.3 Instant, ускоряя и без того стремительную гонку за лидерство…
«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android
Алиса AI

«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

Можно будет управлять и устанавливать приложения голосом.
Ещё по теме
OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT
Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT

Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT
MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач

MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26

Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов

Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri

Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники

OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники
Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов

Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri

Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI

«Нормально ли, что кот храпит?» Яндекс рассказал, о чём люди спрашивают Алису AI
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале

Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России

Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence

Официально: Apple будет использовать Google Gemini для новой Siri и Apple Intelligence
Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac

Созданное ИИ фейковое приложение Grok с майнером атакует пользователей Mac

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  2. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  3. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  5. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  6. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры
Смотреть все обзоры