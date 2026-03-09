«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа

Разработчик стартапа AI Shipping Labs потерял сайт и базу данных после того, как доверил управление сервером ИИ-агенту Claude Code от компании Anthropic. Инцидент произошёл во время переноса сайта на облачную платформу AWS. Предприниматель хотел автоматизировать процесс и немного сократить расходы на обслуживание — примерно на $5–10 в месяц.

Однако ИИ по ошибке удалил всю рабочую инфраструктуру проекта. Вместе с сайтом исчезла база данных с информацией за 2,5 года. В ней хранились домашние задания, проекты и результаты студентов образовательной платформы DataTalks.Club.

«Когда я спросил Claude, куда делась база данных, он ответил прямо: всё удалено». Разработчик AI Shipping Labs.

По словам разработчика, он спросил у Claude, куда пропала база данных. Ответ оказался простым: система сообщила, что данные удалены. Восстановление заняло около суток. Служба поддержки AWS помогла вернуть систему, но для ускорения процесса разработчику пришлось подключить более дорогой тарифный план.

После инцидента он отключил автоматическое выполнение команд через ИИ и теперь проверяет все важные действия вручную. Также были настроены дополнительные резервные копии.

По его словам, главной ошибкой стало то, что ИИ получил слишком широкий доступ к инфраструктуре проекта.