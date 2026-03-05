Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro | The GEEK
Новости

Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro

Среднебюджетники с огромными экранами, продвинутыми камерами и неплохим железом.
Редакция The GEEK сегодня в 14:24

5 марта компания Nothing представила новую линейку смартфонов Phone (4a). В нее вошли два устройства —  Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Если базовая модель визуально не сильно отличается от предшественника, то «прошка» получила абсолютно новый дизайн с дополнительным экраном в блоке камер.

Nothing Phone (4a)

Характеристики Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a)Nothing Phone (4a) Pro
Габариты163.9х77.5х8.5 мм, 205 г163.6х76.6х7.9 мм, 210 г
Экран6,78 дюйма, AMOLED, 2720х1224 пикселей, 440 ppi, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит6,83 дюйма, AMOLED, 2800х1260 пикселей, 450 ppi, 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 5000 нит
ПроцессорQualcomm Snapdragon 7s Gen 4Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Память8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп, f/1.88, 1/1.57”, OIS;
перископ — 50 Мп, f/2.88, 1/2.75”, 3.5-кратный оптический зум, OIS;
ультраширик — f/2.2, 1/1.4”, 120 градусов;
фронталка — 32 Мп, f/2.2, 1/3.44”		Основная — 50 Мп, f/1.88, 1/1.56”, OIS;
перископ — 50 Мп, f/2.88, 1/2.75”, 3.5-кратный оптический зум, OIS;
ультраширик — f/2.2, 1/1.4”, 120 градусов;
фронталка — 32 Мп, f/2.2, 1/3.44”
Аккумулятор5080 мАч, быстрая проводная зраядка 50 Вт, реверсивная зарядка 7.5 Вт
БезопасностьIP64, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицуIP65, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу
ОСNothing OS 4.1 (Android 16), 3 года обновлений, 6 лет патчей безопасности
Связь и интерфейсы2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, две nanoSIM, NFC, USB-C2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, две nanoSIM, eSIM, NFC, USB-C

Базовый Phone (4a) заметно обновился по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон оснастили перископическим телеобъективом, новым процессором и подсветкой Glyph Bar с девятью индивидуальными светодиодами для создания более четких визуальных уведомлений.

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro получил обновленный дизайн с металлической рамкой и дополнительный дисплей Glyph Matrix, встроенный в блок камер. Аналогичная матричная панель ранее использовалась в Phone (3). Экран позволяет выводить уведомления, таймеры, индикаторы прогресса и различные анимации.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) доступен в четырех цветах (белом, черном, розовом и синем), а Phone (4a) Pro — в трех (белом, черном и розовом).

Материал дополняется…

id·220706·20260305_1433
