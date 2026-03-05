Nothing представила Phone (4a) и Phone (4a) Pro

5 марта компания Nothing представила новую линейку смартфонов Phone (4a). В нее вошли два устройства — Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Если базовая модель визуально не сильно отличается от предшественника, то «прошка» получила абсолютно новый дизайн с дополнительным экраном в блоке камер.
Характеристики Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro
|Nothing Phone (4a)
|Nothing Phone (4a) Pro
|Габариты
|163.9х77.5х8.5 мм, 205 г
|163.6х76.6х7.9 мм, 210 г
|Экран
|6,78 дюйма, AMOLED, 2720х1224 пикселей, 440 ppi, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит
|6,83 дюйма, AMOLED, 2800х1260 пикселей, 450 ppi, 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 5000 нит
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|Память
|8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ
|Камеры
|Основная — 50 Мп, f/1.88, 1/1.57”, OIS;
перископ — 50 Мп, f/2.88, 1/2.75”, 3.5-кратный оптический зум, OIS;
ультраширик — f/2.2, 1/1.4”, 120 градусов;
фронталка — 32 Мп, f/2.2, 1/3.44”
|Основная — 50 Мп, f/1.88, 1/1.56”, OIS;
перископ — 50 Мп, f/2.88, 1/2.75”, 3.5-кратный оптический зум, OIS;
ультраширик — f/2.2, 1/1.4”, 120 градусов;
фронталка — 32 Мп, f/2.2, 1/3.44”
|Аккумулятор
|5080 мАч, быстрая проводная зраядка 50 Вт, реверсивная зарядка 7.5 Вт
|Безопасность
|IP64, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу
|IP65, подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу
|ОС
|Nothing OS 4.1 (Android 16), 3 года обновлений, 6 лет патчей безопасности
|Связь и интерфейсы
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, две nanoSIM, NFC, USB-C
|2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, две nanoSIM, eSIM, NFC, USB-C
Базовый Phone (4a) заметно обновился по сравнению с предыдущим поколением. Смартфон оснастили перископическим телеобъективом, новым процессором и подсветкой Glyph Bar с девятью индивидуальными светодиодами для создания более четких визуальных уведомлений.
Nothing Phone (4a) Pro получил обновленный дизайн с металлической рамкой и дополнительный дисплей Glyph Matrix, встроенный в блок камер. Аналогичная матричная панель ранее использовалась в Phone (3). Экран позволяет выводить уведомления, таймеры, индикаторы прогресса и различные анимации.
Nothing Phone (4a) доступен в четырех цветах (белом, черном, розовом и синем), а Phone (4a) Pro — в трех (белом, черном и розовом).
Материал дополняется…
Комментарии в Телеграм