TECNO представила CAMON 50 Pro 5G с камерой Sony и батареей 6500 мАч

Новинка получила AMOLED-экран 144 Гц, тройную камеру с 3-кратным оптическим зумом и аккумулятор на 6500 мАч.
Редакция The GEEK сегодня в 13:50

TECNO расширила линейку CAMON новой моделью CAMON 50 Pro 5G. По дизайну и характеристикам устройство близко к версии Ultra, но получило более ёмкий аккумулятор.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает процессор Dimensity 7400 Ultimate. В максимальной конфигурации устройство предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя.

Основная камера построена на датчике Sony LYT700C на 50 Мп с оптической стабилизацией. Также в модуле присутствуют 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и телеобъектив на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом. Для селфи используется фронтальная камера на 50 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Среди других особенностей — защита корпуса по стандартам IP68 и IP69K, Android 16 с оболочкой HiOS 16 и оптический сканер отпечатков пальцев в экране.

Смартфон будет доступен в чёрном, зелёном, фиолетовом и сером цветах. В Индонезии версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 332 доллара, а модификация 12/256 ГБ — 361 доллар. Продажи начнутся 26 марта.

