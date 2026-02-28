Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

Samsung Galaxy A56 находится в продаже уже почти год, за это время модель не только стала на шаг ближе к прекращению поддержки, но и заметно скорректировалась в цене. Скоро состоится презентация новой A-серии, а значит, пришло время разобраться, прошёл ли Galaxy A56 испытание временем и достоин ли прошлогодний «топ» своего внимания.

Характеристики Samsung Galaxy A56

Модель: Samsung Galaxy A56 5G (SM-A566ELIACAU)

Габариты: 162.2×77.5×7.4 мм, 198 г

Дисплей: 6.7 дюймов, Super AMOLED, 2340×1080 пикселей, 385 ppi, 120 Гц, до 1900 нит, 16 млн цветов, Corning Gorilla Glass Victus+

Процессор: Samsung Exynos 1580

ОЗУ: 8 ГБ LPDDR5X

Память: 128 ГБ UFS 3.1 (есть версия на 256 ГБ)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, 10-кратный цифровой зум, OIS сверхширокоугольная — 12 Мп, f/2.2 макро — 5 Мп, f/2.4 фронтальная — 12 Мп, f/2.2

Батарея: 5000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP67

ОС: OneUI 7 (Android 15)

Связь: Wi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, 2×nano-SIM, либо 1×nano-SIM + eSIM, NFC, USB Type-C

Цена на момент обзора: 32 990 ₽

Комплектация

Некоторые бренды стараются снабдить покупателей своих бюджетных смартфонов всем необходимым «из коробки». Так они обеспечивают комфортное начало использования сразу после покупки, без необходимости докупать защитный чехол или зарядку. Samsung с A-серией в этом плане выделяется, ведь в коробке, помимо смартфона, покупатель получит зарядный кабель, скрепку для SIM-лотка и инструкцию.

Зарядный блок придётся докупить, желательно, не самый базовый, ведь Galaxy A56 поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, с такой же скоростью заряжается их прошлогодний флагман — Galaxy S25 Ultra.

Дизайн и связь

Смартфоны A-серии Samsung привлекают покупателей тем, что внешне они практически неотличимы от флагманов бренда. Да, продвинутые пользователи без труда опознают смартфон S-серии среди младших моделей, но подавляющее большинство людей при взгляде на один из смартфонов бренда ограничится простым выводом — это Samsung.

В случае с Galaxy A56 ощущение премиальности достигается не только за счёт дизайна, оно подкрепляется тактильными ощущениями от материалов корпуса. Спинка и экран смартфона защищены закалённым стеклом Gorilla Glass Victus+, на котором совсем не остаётся отпечатков, а прямые алюминиевые грани приятно холодят руку.

У меня модель в нежно-розовом цвете и вживую она выглядит не так насыщенно как на рендерах, а кому-то может и вовсе показаться белой.

Назвать Galaxy A56 тонким по стандартам 2025 года — нельзя, его толщина составляет 7.4 мм. В сочетании с шириной дисплея, это создаёт ощущение фаблета, или, проще говоря, «лопаты», что стоит учитывать обладателям небольших ладоней.

Камеры выстроены вертикально и приподняты над корпусом, из-за чего создаётся ощущение «парящего» модуля.

Из приятных особенностей можно отметить сертификацию IP67 — это не рекордный уровень защиты для данного ценового сегмента, но всё равно приятно знать, что смартфону не страшно попадание пыли или краткое погружение в пресную воду.

В плане связи нареканий к Galaxy A56 не возникло, звонки не обрывались, а собеседники не жаловались на качество микрофона, что периодически случается во время тестирования других среднебюджетных смартфонов. Также, в этом поколении Samsung смогли корректно настроить датчик приближения, во время звонков дисплей отключается, случайных нажатий за время тестирования не возникало.

А вот сканер отпечатка пальца, к сожалению, срабатывает не всегда. Во-первых, в Galaxy A56 используется оптический сенсор, он не может похвастаться той же скоростью и точностью, как ультразвуковые аналоги. А во-вторых, он расположен достаточно низко, смартфон во время разблокировки приходится перехватывать.

Дисплей и звук

Samsung Galaxy A56 получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Размер солидный: его достаточно и для чтения, и для скроллинга социальных сетей, и для просмотра видео. Повышенная частота обновления делает интерфейс заметно плавнее по сравнению с классическими 60 Гц — это чувствуется при прокрутке ленты и в системных анимациях.

Яркости экрана вполне достаточно для комфортного использования смартфона вне помещения, даже под палящим солнцем Казахстана экран оставался читаемым и проблем с перепиской или навигацией не возникало. При этом заметно, что экстремального запаса по яркости, как у современных флагманов, здесь нет. Для повседневных сценариев её достаточно, но без избыточного резерва.

Отдельно стоит сказать о ШИМ. Как и большинство AMOLED-панелей, дисплей регулирует яркость с помощью широтно-импульсной модуляции. Я не чувствителен к мерцанию и во время тестирования не столкнулся с дискомфортом или повышенной утомляемостью глаз. Однако пользователи с повышенной чувствительностью к AMOLED-экранам теоретически могут ощущать напряжение при низкой яркости — это особенность технологии в целом и большинства смартфонов Samsung. Если есть такая возможность, стоит изучить экран устройства вживую и оценить комфорт при минимальной и средней яркости.

Экран защищён стеклом Gorilla Glass Victus+. Для среднего сегмента это приятная деталь — дополнительный запас прочности по сравнению с более простыми защитными решениями.

В плане звука каких-либо откровений нет: смартфон оснащён стереодинамиками, громкости достаточно для просмотра видео и подкастов, сцена ощущается шире, чем у моделей с одним динамиком. Разъёма 3,5 мм в этом поколении нет — проводные наушники подключаются через USB-C или переходник.

Автономность и скорость зарядки

В моём сценарии Samsung Galaxy A56 спокойно выдерживал полноценный рабочий день: мессенджеры, почта, соцсети, камера, навигация и немного видео. К концу дня обычно оставалось около 30% заряда.

Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт. При использовании совместимого адаптера полная зарядка занимает в среднем около 70–80 минут, а до 50% батарея восполняется примерно за полчаса. Это не рекордные показатели на фоне китайских смартфонов с более существенными скоростями, но для повседневного сценария темп комфортный.

Беспроводной зарядки не предусмотрено — функция по-прежнему остаётся особенностью старших братьев.

Производительность

В основе Samsung Galaxy A56 лежит процессор Exynos 1580. С результатами синтетических тестов можно ознакомиться на скриншотах ниже — они дают общее понимание уровня платформы и её позиционирования в сегменте.

В повседневной эксплуатации смартфон шустрый, интерфейс плавный, анимации не дёргаются, а переключение между приложениями происходит быстро. Для базовых сценариев вроде мессенджеров, браузера, соцсетей, навигации и камеры производительности, более чем достаточно.

Под нагрузкой корпус нагревается умеренно: во время тестирования температура увеличилась примерно на 9–10 градусов без резких скачков и критичных просадок.

При этом Galaxy A56 не позиционируется как игровое решение. В требовательных проектах придётся снижать графические настройки для стабильной частоты кадров. Тем, кто рассматривает смартфон именно с прицелом на игры, стоит обратить внимание на более производительные модели.

Камеры

Камеры — один из ключевых критериев для покупателей смартфонов среднего ценового сегмента, Samsung Galaxy A56 предлагает привычную для серии конфигурацию.

Основной модуль — 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS). В нём используется широкоугольный сенсор среднего класса с акцентом на программную обработку.

Днём смартфон выдаёт достойный результат: корректная экспозиция, хорошая детализация и фирменная для Samsung насыщенная цветопередача. Алгоритмы заметно «подкручивают» контраст и насыщенность, но без перебора.

Оптическая стабилизация помогает снизить количество смазов при съёмке в движении, но в условиях недостаточного освещения она не спасает и поймать фокус получается не всегда.

Ультраширокоугольная камера на 12 Мп заметно уступает основному модулю по динамическому диапазону и детализации. Кроме того, при переключении между шириком и ультрашириком хорошо заметна разница в цветовой температуре: оттенки могут отличаться, сцена выглядит теплее или холоднее в зависимости от модуля. Это типичная особенность среднего сегмента, но при сравнении кадров разница сразу бросается в глаза.

Отдельного телефотомодуля нет, поэтому приближение реализовано за счёт цифрового зума. При 2× качество ещё остаётся приемлемым за счёт высокого разрешения основного сенсора, но дальше детализация заметно падает, появляются артефакты и агрессивная постобработка. Для редких кадров — допустимо, но рассчитывать на «честный» зум не стоит.

Пятикратное приближение

В условиях недостаточного освещения основная камера теряет в детализации, но всё ещё способна выдавать кадры, подходящие для использования в социальных сетях, а вот ультраширокоугольный модуль, к сожалению, становится полностью бесполезен.

Фронтальная камера на 32 Мп показывает уверенный результат. Хорошая резкость, корректная работа с тоном кожи, адекватная экспозиция даже в сложном освещении. Для видеосвязи и социальных сетей её хватит.

Если сравнивать с предыдущим поколением — Samsung Galaxy A55 — серьёзного скачка в качестве съёмки не произошло. Конфигурация модулей и общий характер изображения остаются примерно на том же уровне. В следующем поколении хотелось бы увидеть более заметный прогресс — либо в сенсоре основного модуля, либо в алгоритмах обработки и согласованности цветопередачи между камерами.

Со всеми оригиналами фото можно ознакомиться по ссылке.

Кому стоит рассматривать Galaxy A56 в 2026 году?

Samsung Galaxy A56 в 2026 году — это не про максимум характеристик, а про разумный баланс. Он подойдёт тем, кому важны стабильная работа, узнаваемый дизайн и длительная поддержка, но не принципиальна топовая камера или игровая производительность.

Шесть лет обновлений делают модель более интересной на фоне конкурентов в среднем сегменте. При текущей цене Galaxy A56 выглядит заметно выгоднее, чем на старте.

Если покупка не срочная, имеет смысл дождаться анонса Galaxy A57. В худшем случае вы получите более свежую модель, в лучшем — ещё более привлекательный ценник на A56.