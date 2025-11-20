Яндекс Станция первого поколения стала музейным экспонатом в Новой Третьяковке | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Яндекс Станция первого поколения стала музейным экспонатом в Новой Третьяковке
Новости

Яндекс Станция первого поколения стала музейным экспонатом в Новой Третьяковке

Оригинальная колонка Яндекса заняла место в постоянной экспозиции Московского музея дизайна как объект, обозначивший новую эпоху голосовых устройств в российских домах.

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:05

Оригинальная Яндекс Станция первого поколения вошла в постоянную экспозицию Московского музея дизайна, который расположен в Новой Третьяковке. Устройство включили в коллекцию как пример новой категории бытовой электроники, связанной с появлением голосовых ассистентов в российских домах.

По словам генерального директора музея Александры Саньковой, в экспозицию попал не серийный образец, а первая проданная Станция — музей получил её от владельца, купившего устройство в 2018 году.

Первая Станция выпускалась в трёх цветах — чёрном, сером и фиолетовом, однако на старте продаж доступна была только чёрная версия. Корпус устройства выполнен из пластика и алюминия, с формой параллелепипеда со скруглёнными гранями. Внутри размещены пять акустических элементов.

Над разработкой колонки работали не только инженеры Яндекса, но и внешние исследовательские институты. В частности, технология улучшения голосового звучания (Voice Quality Enhancement) была передана Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.

Станция станет частью выставки «110 | Российский дизайн 1915–2025» и будет размещена рядом с ранними прототипами устройства, которые предоставили его создатели и команда Яндекса.

Обзор нового поколения

Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука
id·214881·20251120_1506
Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука
«Яндекс» выпустил «Станцию 3» с подсветкой и обновлённой акустикой
Обзор Яндекс Станции Дуо Макс
Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна
Яндекс Станция Мини 3 Про поступила в продажу в России
Обзор Яндекс Станции Мини 3 Про
Обзор Яндекс Станции Мини 3 Про: колонка с модулями и без проводов
Алиса перебивается, колонки поют, звонки без SIM: всё новое в умных устройствах Яндекса
Яндекс начал продажи Станции Лайт 2 без часов
Яндекс кардинально обновил Станцию Дуо Макс
Обзор Яндекс Станции Миди
Вышло майское обновление Алисы и Яндекс Станций. Что нового?
Обзор Яндекс Станции Стрит
Продажи Яндекс Станции Стрит начнутся в М.Видео-Эльдорадо с 27 мая
Портативная колонка Яндекс Станция Стрит поступила в продажу
Обзор-Яндекс-Станция-Стрит
Обзор Яндекс Станции Стрит: не JBL, но умеет больше
Обзор Яндекс Станции Миди
Вышло апрельское обновление Алисы и умных устройств Яндекса. Что нового?

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  2. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  3. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  5. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  6. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры
Смотреть все обзоры