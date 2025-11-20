Яндекс Станция первого поколения стала музейным экспонатом в Новой Третьяковке

Оригинальная Яндекс Станция первого поколения вошла в постоянную экспозицию Московского музея дизайна, который расположен в Новой Третьяковке. Устройство включили в коллекцию как пример новой категории бытовой электроники, связанной с появлением голосовых ассистентов в российских домах.

По словам генерального директора музея Александры Саньковой, в экспозицию попал не серийный образец, а первая проданная Станция — музей получил её от владельца, купившего устройство в 2018 году.

Первая Станция выпускалась в трёх цветах — чёрном, сером и фиолетовом, однако на старте продаж доступна была только чёрная версия. Корпус устройства выполнен из пластика и алюминия, с формой параллелепипеда со скруглёнными гранями. Внутри размещены пять акустических элементов.

Над разработкой колонки работали не только инженеры Яндекса, но и внешние исследовательские институты. В частности, технология улучшения голосового звучания (Voice Quality Enhancement) была передана Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.

Станция станет частью выставки «110 | Российский дизайн 1915–2025» и будет размещена рядом с ранними прототипами устройства, которые предоставили его создатели и команда Яндекса.