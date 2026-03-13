Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold | The GEEK
Apple рассчитывает продать более 20 млн складных iPhone Fold

Samsung Display будет единственным поставщиком дисплеев для первой раскладушки Apple.
Редакция The GEEK сегодня в 16:35

Apple рассчитывает на высокий спрос на свой будущий складной смартфон iPhone Fold и уже разместила крупный заказ на гибкие дисплеи. По данным южнокорейского издания AjuNews, компания заказала около 20 миллионов экранов у Samsung.

Объём заказа примерно на 20% превышает первоначальные прогнозы, которые составляли 13-15 миллионов панелей. Это может свидетельствовать о высоких ожиданиях Apple относительно продаж будущего устройства.

Ранее предполагалось, что одним из поставщиков дисплеев станет китайская компания BOE. Однако, по информации отраслевых источников, компания не смогла пройти контроль качества Apple из-за технических сложностей. В результате производство всех экранов для складного iPhone доверили Samsung.

Массовое производство дисплеев для iPhone Fold может начаться уже в мае. Одной из главных особенностей будущего устройства станет минимальная складка.

