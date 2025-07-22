Обзор Яндекс Станции Мини 3 Про: колонка с модулями и без проводов

У Яндекса получилась колонка, которую наконец-то не хочется называть просто «Мини». Новая версия выглядит солиднее, звучит громче, подсвечивается как арт-объект и умеет работать без розетки.

Если раньше казалось, что Мини — это просто «Алиса в коробке», теперь Яндекс Станции Мини 3 Про воспринимается как полноценное умное устройство с амбициями.

Упаковка

Всё ожидаемо в стиле Яндекса: компактная коробка встречает белой вкладкой с надписью «Здесь инструкция и другие полезные материалы». Ниже лежит USB-C кабель и увесистый блок питания.

Всё аккуратно уложено, без лишнего пластика. Блок поддерживает быструю зарядку (5В=3А, 9В=2.22А, 12В=2А) и выглядит основательно, с логотипом и маркировкой Яндекса.

Внешний вид

Как и предшественница Мини 3, новая версия сохранила узнаваемый облик: аккуратный цилиндр, обтянутый плотной акустической тканью. Только немного подросла в высоту — всё-таки приставка «Про» появилась неслучайно.

Верхняя панель осталось сенсорной. Плюс, минус для регулировки громкости и круглый значок Алисы в центре. Свайпами можно переключать треки.

LED-дисплей на месте: показывает эмоции Алисы, время, погоду, таймер. Но в центре внимания, лично у меня, кольцевая подсветка. Её так не хватало в младшей модели. Она живая, яркая и действительно радует глаз, как это было когда-то со Станцией 2 и Миди.

Разница с Миди в деталях: теперь доступен полноценный режим интерьерной подсветки. Можно включить лава‑лампу, свечу или ночник и колонка заиграет новыми красками. Подсветка реагирует не только на команды, но и на контент. Спросил про погоду и на корпусе появляется анимация: оранжевое солнце или капли дождя. Колонка отвечает не только голосом.

Вот несколько команд, которые особенно эффектны:

Алиса, включи лава‑лампу / ночник / свечу

Алиса, выключи подсветку

Алиса, какая погода?

Алиса, объясни разницу между экспрессионизмом и импрессионизмом

Алиса, включи музыку

Каждая из них сопровождается уникальной световой анимацией, в том числе и музыка.

Как уже упоминал выше, корпус немного увеличился по сравнению с предыдущей Мини 3. Внутри появился новый динамик, два пассивных излучателя, модуль Zigbee, а снизу магниты для подключения дополнительных модулей. Всё собрано в плотный, минималистичный корпус, который приятно трогать.

Звук

Здесь всё честно. Динамик на 18 ватт уже умеет больше. Звук плотный, есть объём и немного басов. Низкие частоты заметно усилились. Средние частоты не проваливаются, голосовые треки звучат чисто.

Для вечеринок мощности, естественно, будет маловато, но для фона, подкастов или спокойных вечеров, самое то. А если захочется включить музыку во всём доме или устроить небольшую тусовку, можно объединить две Станции в стереопару — звук станет объёмнее, а охват — шире.

Умный дом без хаба

В Мини 3 Про добавили поддержку Zigbee. Теперь подключать лампочки, датчики и прочие устройства можно напрямую, без дополнительных хабов. Это раньше было привилегией больших Станций. Плюс работает Matter over Wi-Fi — можно собрать экосистему из разных брендов и всё объединить через Алису.

Сценарии, заданные в приложении, могут выполняться даже без интернета, если речь про Zigbee. Это важно. Свет включится по расписанию, даже если дома обрыв связи.

Хранитель Wi-Fi

Мини 3 Про умеет хранить сразу несколько сетей: домашние, мобильные и дачные. Как только видит знакомую точку доступа, то сама подключается. Без танцев с бубном, перезапусков и повторных настроек.

Удобно, особенно если часто берёте колонку с собой. Раньше приходилось каждый раз подключать заново, проходить авторизацию и ждать. Теперь можно один раз добавить сеть в приложении «Дом с Алисой», и колонка её запомнила. Переключаться между сетями или удалить лишние можно там же.

Вроде мелочь, но с ней колонка начинает вести себя как по-настоящему портативное устройство.

Теперь с модулями

Одно из главных нововведений Мини 3 Про — модульная система. Колонка получила магнитные контакты, к которым можно подключать дополнительные элементы: они расширяют функциональность без лишних проводов и настроек.

Модули фиксируются снизу при помощи магнитов, а защёлки держат крепко, так что колонку можно спокойно переносить. Подключение ощущается буквально тактильно: поднёс модуль, щёлк и всё заработало. Внутри: восемь пинов, которые передают питание и данные между колонкой и модулем.

На старте доступен внешний аккумулятор. Он работает как повербанк: зарядил, защёлкнул и колонка играет без розетки до 7 часов. Можно слушать музыку на балконе, брать с собой в другую комнату, использовать где угодно с интернетом или без.

Зарядка быстрая. Один час даёт около пяти часов работы — отличный результат для компактного модуля. Заряжается он обычным блоком питания из комплекта, можно даже не отключать колонку во время подзарядки.

Следить за уровнем заряда можно тремя способами:

На корпусе модуля есть кнопка и четыре световых индикатора. Нажал — загорелись точки: одна точка — 25%, четыре — полный заряд.

есть кнопка и четыре световых индикатора. Нажал — загорелись точки: одна точка — 25%, четыре — полный заряд. В приложении «Дом с Алисой» есть отдельный раздел «Аккумулятор», где отображается уровень заряда в процентах.

есть отдельный раздел «Аккумулятор», где отображается уровень заряда в процентах. Голосом: просто спросите у Алисы: «Какой уровень заряда?» — и она всё скажет.

Для тех, кто не хочет, чтобы колонка была «привязана» к одному месту, аккумулятор — почти обязательный модуль. Он превращает стационарное устройство в портативное, сохраняя все функции, включая Алису, звук, подсветку и контроль умного дома.

Позже обещают добавить климатический модуль с датчиками CO₂, влажности и температуры. Если его реализация будет такой же удобной, то автоматизация дома станет до безобразия простой.

Нужна ли?

Если у вас сейчас используется базовая Станция Мини, то Мини 3 Про при переходе будет восприниматься уже как следующий уровень. Звук мощнее, дисплей информативнее, появилась поддержка умного дома без хаба и возможность подключения модулей. Один из них — аккумулятор. Удобно носить с собой по квартире, взять на дачу или в поездку.

Есть и красивое кольцевое LED-подсвечивание. Оно реагирует на команды, погоду, музыку и делает колонку визуально «живой».

Если дома уже стоит Станция 2, можно обойтись и без апгрейда. Но если хочется больше гибкости, мобильности и свежих функций, Мини 3 Про с модулем станет хорошим дополнением.

Цена составляет 11 990 ₽. Для простой колонки это может показаться немало, но для устройства, которое умеет подстраиваться под задачи, работает автономно и вписывается в интерьер — вполне разумный ценник.



