Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

Семь лет назад первая Станция с Алисой выглядела как эксперимент, который мог выстрелить, а мог тихо исчезнуть с полок. Сейчас перед глазами целая линейка колонок, у которых есть своя эволюция и любимые поколения. Новая Станция 3 играет в другое: меньше пластикового «гаджета», больше атмосферы, подсветки и звука, который не стыдно выкрутить выше сорока процентов.

В темноте колонка превращает стену в небольшую сцену, а днём ведёт себя как нормальный интерьерный объект. Под капотом 50 Вт, пиксельный LED-дисплей спереди и детектор шумов, который внезапно добавляет устройству роль простенькой системы безопасности. Ниже разберём, как Яндекс Станция 3 устроена, как звучит, как реагирует на треки и стоит ли такой подход своих денег.

Характеристики Яндекс Станция 3

Модель: Яндекс Станция 3

Яндекс Станция 3 Размеры: 132 × 132 × 201 мм, вес 1760 г

132 × 132 × 201 мм, вес 1760 г Микрофоны : 6 микрофонов

: 6 микрофонов Динамики Число динамиков: 5 Низкочастотные: 2 шт., 46×80 мм, по 13 Вт Широкополосные: 3 шт., 32 мм, по 8 Вт Пассивные излучатели: 2 шт., 62×100 мм Суммарная мощность: 50 Вт Диапазон частот: 65–20 000 Гц Поддержка Lossless: Да

Экран Тип: монохромный LED-дисплей Количество сегментов: 252

Подсветка RGB-кольцо сверху Эмбиент-подсветка на задней панели

Беспроводная связь и умный дом Wi-Fi 2.4/5 ГГц (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth 5.0 + BLE Поддержка Wi-Fi, Zigbee и Matter over Wi-Fi

Питание : USB-C Power Delivery, 20 В

: USB-C Power Delivery, 20 В Материалы и конструкция : ткань + пластик

: ткань + пластик Цена на момент обзора: 26 990 ₽

Комплект поставки

Во второй Станции был фирменный «сундук» с крышкой, который хотелось открывать аккуратно, как новый ноутбук. Третье поколение уже не играет в театральность. Коробка проще: срываются пломбы снизу, крышка поднимается, и сразу в лоб встречает сама колонка.

Под ней в нижнем ярусе лежит блок питания с USB-C, никакого экзотического разъёма, плюс конверт с быстрым стартом. Никаких бонусных аксессуаров, только базовый набор, который действительно нужен. Подключил, воткнул, завёл через «Дом с Алисой», пошёл дальше по жизни.

Дизайн

По сравнению со второй Станцией корпус подрос и по высоте, и по массе. Не трансформер на полквартиры, но ощущение другое: модель выглядит визуально тяжелее и взрослее. Взамен появляются фишки, которых раньше не было: кольцевая подсветка по краю верхней панели, фронтальный LED-дисплей, шесть микрофонов и эмбиент-проекция на стену сзади.

Основу закрывает акустическая ткань двухцветного плетения, знакомая по прошлым моделям. Материал уже успел пройти испытание несколькими годами использования: не выгорает, не лезет катышами, не превращается в ворсовый валенок.

Верхняя часть сделана из пластика с мягким покрытием без глянца и без модного «шершавого песка». При грубом обращении царапины поймать можно, но аккуратному пользователю волноваться не о чем.

Визуально колонка смотрится как аккуратный столбик, который нормально чувствует себя и на рабочем столе, и на комоде, и на тумбочке.

Сенсорная панель и управление

Верхняя панель сделана с редкой для умных колонок фантазией. Люди, у которых когда-то был iPod, сразу узнают жест: громкость меняется круговым движением по сенсорному углублению. Поворачиваешь палец по окружности, индикация плавно бежит по кругу, звук растёт или падает. Работает приятно и немного подкидывает ностальгию. Единственное желание здесь — лёгкий виброотклик, которого нет.

Кнопка с логотипом Алисы выполняет роль центральной точки управления. Короткое нажатие ставит воспроизведение на паузу или запускает его снова, удержание обращается к помощнику. Панель не тормозит, жесты читаются с первого раза, даже если делать всё на автомате, мимоходом.

Свайпы по поверхности слева направо и обратно переключают треки. Не надо тянуться к телефону, чтобы перебросить неудачный плейлист. Подсветка включается и выключается отдельной рельефной кнопкой рядом, так что управление светом не завязано только на голос или меню приложения.

В сумме верхняя часть Станции 3 ощущается не набором сенсорных зон ради галочки, а нормальным физическим интерфейсом, которым действительно пользуешься.

Подсветка и пиксельный дисплей

Одна из главных новинок в Станции 3 — эмбиент-подсветка на задней панели. Там спрятан набор диодов с линзами, которые не рисуют на стене одно яркое пятно, а разбрасывают свет вверх и в стороны. В результате комната получает ровный цветовой овал, а не неон в стиле дешёвой игровой мышки.

Колонку логичнее ставить не вплотную к стене, а оставить промежуток. Тогда световые пятна накладываются, цвета смешиваются, и фон получается мягким. В темноте такой режим превращает обычную стену в живую подложку для музыки.

Подсветка умеет работать в нескольких сценариях. В спокойном режиме даёт фоновый свет под чтение или вечерний чилл. В динамических режимах реагирует на треки, подстраиваясь под ритм и динамику композиции, так что колонка превращается в небольшой визуализатор.

Фронтальный пиксельный дисплей под тканью выступает вторым слоем визуальной подачи. В обычной жизни показывает время. При музыке превращается в набор графических фигур, которые двигаются в такт. Есть и сервисные анимации: погода, звонки, лайки и дизлайки треков.

Сочетание подсветки и дисплея смотрится неожиданно цельно. Колонка не пытается устроить световое шоу ради шоу, а скорее добавляет глубины происходящему. Музыка ощущается чуть объёмнее, а сам гаджет перестаёт быть безликой «шкатулкой с голосом».

Звук

Станция 3 подросла не только по корпусу, но и по звуку. Внутри сидит пять динамиков суммарной мощностью 50 Вт, и вся конструкция больше напоминает компактную аудиосистему, чем просто умную колонку для кухни.

Три широкополосных динамика формируют основную картину. Один смотрит вперёд, два развернуты по сторонам. За счёт такой схемы звук не выстреливает в одну точку, а разворачивается по комнате. Голоса в подкастах и кино читаются чисто, инструменты не липнут к колонке, сцена не сваливается в ком.

Два низкочастотных динамика расположены оппозитно. Басы ощущаются широкими, но корпус при этом не начинает жить своей жизнью и не вибрирует как пустая коробка. На средней громкости нижний диапазон собранный и аккуратный, на высокой становится плотнее, но не превращается в гул.

Работу этой схемы поддерживают три независимых усилителя с цифровой обработкой. Подача выстроена ровно: вокал не выпадает, середина не смазывается, бас не вылезает ради эффектного «бух». Пассивные излучатели добавляют ещё немного объёма на низких частотах, так что сцена не схлопывается даже на спокойной громкости.

В результате Станция 3 играет уже не как «голосовой ассистент с динамиком», а как вполне серьёзная домашняя колонка, которая справляется и с фоновым плейлистом, и с вечерним рейвом.

Новая версия Станции получила обновлённую систему коррекции звучания под комнату — Room Correction 2.0. Идея довольно приземлённая: любая колонка ведёт себя по-разному в разных зонах квартиры. Плитка на кухне усиливает верх, шкаф и шторы съедают часть диапазона, открытые углы добавляют эхо и гул.

Room Correction 2.0 пытается сгладить эти артефакты. Колонка с помощью встроенных микрофонов анализирует отражения и резонансы, оценивает, какие частоты переотражаются, а какие проваливаются, и корректирует эквализацию. Никаких тестовых «пиип» по комнате, всё происходит автоматически в фоне.

По умолчанию коррекция уже активна. После включения Станции 3 нужно немного времени, чтобы подстроиться под конкретное место, потом поведение стабилизируется. Эффект слышен не как «фантастический апгрейд в два раза», а как аккуратная настройка. Верх перестаёт звенеть там, где много твёрдых поверхностей, бас собирается, середина становится ровнее. В сложной комнате разница заметна сильнее, в нормальной гостиной эффект мягче, но всё равно присутствует.

Если дома стоит не одна колонка, а несколько Станций, появляется режим, который быстро становится привычкой. Команда «Играй везде» собирает все устройства в единый музыкальный поток. Дом начинает звучать как единое пространство: заходишь в спальню — плейлист там, уходишь на кухню — музыка уже там. Никаких задержек и промежутков тишины.

Если нужна не просто «музыка везде», а объём, тогда в ход идёт стереопара. Ставите вторую Станцию на подходящее расстояние, в приложении указываете, кто будет левым, кто будет правым каналом, и колонка подаёт тестовый сигнал, чтобы ничего не перепутать.

Умный дом и детектор шума

Станция 3 легко превращается в центр управления всем домом. Поддерживаются протоколы Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Подключаешь лампочки, датчики, выключатели, розетки, кормушки, пылесосы и всё начинает работать без хабов и танцев с бубном. Настроил раз, и дальше живёшь, как будто так всегда и было.

Главная фишка нового поколения — детектор шумов. Не какая-то мифическая «умная система», а вполне понятный набор алгоритмов, которые различают хлопок, плач ребёнка, мяуканье кота, шум воды, звук сигнализации, лай собаки или разбитое стекло. Колонка реагирует почти мгновенно, и это открывает кучу интересных автоматизаций.

Пара примеров, которые реально работают в жизни:

хлопнули в ладоши — свет погас, колонка включает спокойный режим или музыку;

в ванной пошла вода, когда дома никого нет — пришло пуш-уведомление, и вы понимаете, что пора срочно проверять ситуацию;

утром в комнате появился шум — включилось «Утреннее шоу Алисы» или ваш плейлист, который вытаскивает из сна лучше будильника.

Сценарии можно собрать вручную или взять готовые шаблоны в приложении. Колонка не ограничивается предустановками — можно придумать свой домашний «театральный» сетап: хлопок выключает свет или щелчок пальцами отключает всё.

Важно помнить одну простую вещь: микрофоны должны быть включены. Если горит красная подсветка, детектор шумов превращается в молчаливый кирпич.

Чем Станция 3 отличается от Станции 2 и стоит ли обновляться

Если смотреть в таблицу, разница кажется скучной: мощность выросла, динамиков больше, дисплей появился. Но в реальности переход от Станции 2 (обзор) к Станции 3 ощущается не как «обновление», а как смена поколения. Колонка стала другой по звуку, по свету, по поведению и по ощущению в квартире.

У Станции 2 было два динамика. Они честно играли, но направленно: звук летел вперёд, комната заполнялась неравномерно. В Станции 3 внутри уже пять динамиков, два из которых — низкочастотные, работающие в оппозиции. Плюс пассивные излучатели и три усилителя. В итоге мы получаем 50 Вт против 30 Вт. И это не про «стало громче», а про другой рисунок музыкальной сцены.

Они честно играли, но направленно: звук летел вперёд, комната заполнялась неравномерно. В Станции 3 внутри уже пять динамиков, два из которых — низкочастотные, работающие в оппозиции. Плюс пассивные излучатели и три усилителя. В итоге мы получаем 50 Вт против 30 Вт. И это не про «стало громче», а про другой рисунок музыкальной сцены. Новая подсветка. Да, у Станции 2 была подсветка. Верхняя LED-панель, которая красиво переливалась, показывала уровень громкости и реагировала на команды. В Станции 3 подсветка стала другой — эмбиент-проекция на стену, которая создаёт фоновый свет, смешивает оттенки и повторяет динамику трека. Разница между «мигает сверху» и «сыплет свет на стену» — как между лампочкой и светильником.

У Станции 2 дисплея не было, а Станция 3 его получила и показывает от погоды до времени. Колонка перестаёт казаться чёрным ящиком. Она общается не только голосом, но и показывает эмоции.

Станция 2 слышит только команды. Станция 3 слышит хлопки, мяуканье, плач, шум воды, лай, разбитое стекло и даже сигнализацию, что открывает сразу десятки новых сценариев.

Нужно ли обновляться?

Кому подойдёт

Тем, кто хочет не колонку для таймеров, а домашний центр звука и света.

Тем, кто слушает музыку не фоном, а действительно любит, как она звучит.

Тем, кто строит или планирует умный дом и хочет связать устройства в одну систему.

Тем, кому важна атмосфера: вечерний свет, режимы, визуализация треков.

Кому можно пройти мимо

Пользователям, у которых Станция 2 стоит на кухне и используется как говорящий будильник.

Тем, кто не собирается связываться с умным домом и сценариями.

Тем, кому подсветка и звук «чуть лучше» не критичны и важнее просто сэкономить.

Вердикт

Яндекс Станция 3 ощущается не обновлённой «двойкой», а новым классом домашней колонки: звук стал взрослее, свет наконец играет роль, а умный дом перестаёт быть маркетинговой строчкой.

Если хочется сделать дом, чуть более живым и технологичным — смысл в апгрейде есть. Если нужна просто Алиса, которая иногда включает музыку на кухне, можно спокойно жить со второй Станцией и не переживать.