Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы

Владельцы умных колонок и ТВ Станций Яндекса получили доступ к более продвинутой ИИ-модели Алисы. Ранее она была доступна только после подключения опции «Алиса Плюс».

По данным компании, новая версия ассистента лучше понимает запросы и чаще даёт полный ответ с первой попытки. В тестах методом слепого сравнения модель показала лучшие результаты в 60% случаев.

Пользователи стали на 9,9% реже переспрашивать Алису, а сами ответы стали более подробными — их средняя длина выросла примерно на 37%. Кроме того, ассистент теперь лучше объясняет сложные темы и может подбирать более понятные аналогии.

Обновлённая модель также лучше удерживает контекст разговора и учитывает больше условий в запросах. Например, Алиса может предложить фильмы для семейного просмотра с учётом предпочтений всех участников.

В Яндексе отмечают, что диалоги с обновлённой моделью стали длиннее примерно на 8,8%, а пользователи на 10% чаще благодарят ассистента за ответы.

По словам руководителя продуктового направления умных устройств Яндекса Александра Тимченко, компания стремится сделать уровень взаимодействия с Алисой в колонках таким же продвинутым, как в текстовом чате.

Опция «Алиса Плюс» при этом сохраняется. Она позволяет решать более сложные задачи и практиковать английский язык. Сейчас она бесплатно доступна подписчикам Яндекс Плюс, которые активировали свои устройства до 1 января 2026 года и ранее не отключали эту функцию.