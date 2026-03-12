Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы | The GEEK
Новости

Яндекс Станции получили продвинутую ИИ-модель Алисы

Пользователям стала доступна более продвинутая ИИ-модель, которая раньше была частью платной опции «Алиса Плюс».
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:00

Владельцы умных колонок и ТВ Станций Яндекса получили доступ к более продвинутой ИИ-модели Алисы. Ранее она была доступна только после подключения опции «Алиса Плюс».

По данным компании, новая версия ассистента лучше понимает запросы и чаще даёт полный ответ с первой попытки. В тестах методом слепого сравнения модель показала лучшие результаты в 60% случаев.

Пользователи стали на 9,9% реже переспрашивать Алису, а сами ответы стали более подробными — их средняя длина выросла примерно на 37%. Кроме того, ассистент теперь лучше объясняет сложные темы и может подбирать более понятные аналогии.

Обновлённая модель также лучше удерживает контекст разговора и учитывает больше условий в запросах. Например, Алиса может предложить фильмы для семейного просмотра с учётом предпочтений всех участников.

В Яндексе отмечают, что диалоги с обновлённой моделью стали длиннее примерно на 8,8%, а пользователи на 10% чаще благодарят ассистента за ответы.

По словам руководителя продуктового направления умных устройств Яндекса Александра Тимченко, компания стремится сделать уровень взаимодействия с Алисой в колонках таким же продвинутым, как в текстовом чате.

Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

Опция «Алиса Плюс» при этом сохраняется. Она позволяет решать более сложные задачи и практиковать английский язык. Сейчас она бесплатно доступна подписчикам Яндекс Плюс, которые активировали свои устройства до 1 января 2026 года и ранее не отключали эту функцию.

id·221471·20260312_1047
Читайте также
Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств
Алиса

Яндекс выпустил февральское обновление Алисы и умных устройств

Обновленный ИК-пульт, функция «Непрерывный диалог» и новая анимация яркости.
Алиса научилась понимать разговорную речь для управления умным домом Яндекса
Алиса

Алиса научилась понимать разговорную речь для управления умным домом Яндекса

Раньше нужно было давать чёткие команды, а теперь можно говорить в свободной форме.
Яндекс научил Алису управлять автомобилем
Алиса

Яндекс научил Алису управлять автомобилем

Алиса может запустить двигатель, включить подогрев сидений, подсказать, сколько осталось топлива и закрыты ли двери.
Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах
Браузеры

Яндекс Браузер добавил чат с нейросетью на всех страницах

Пользователь может задавать вопросы по содержанию страницы, не переключаясь между вкладками.
Ещё по теме
Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов

Claude Code теперь ищет ошибки в коде с помощью нескольких ИИ-агентов
«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа

«Всё удалено»: ИИ-агент Claude Code случайно уничтожил инфраструктуру стартапа
Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 

Luma выпустила ИИ-модель Uni-1, которая думает перед тем, как рисовать 
Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте

Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте
OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании

OpenAI выпустила GPT-5.4 — самую мощную и достоверную модель компании
«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android

«Яндекс» тестирует ИИ-агента для Android
OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT

OpenAI выпустила быструю модель GPT-5.3 Instant в ChatGPT
Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT

Пентагон, слежка и скандал: как один контракт OpenAI обрушил доверие к ChatGPT
MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач

MAIBENBEN представила компактную рабочую станцию для ИИ и сложных задач
Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26

Samsung встроит Perplexity в Galaxy S26
Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов

Глобальный кризис памяти: ИИ оставляет электронику без чипов
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri

Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники

OpenAI готовит к выходу свои первые ИИ-наушники
Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов

Глобальный сбой ChatGPT: пользователи сообщают о проблемах с доступом и историей диалогов

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  2. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  6. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры
Смотреть все обзоры