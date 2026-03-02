Промокоды для Standoff 2 на март 2026

Промокоды в Standoff 2 — это отличная возможность для игроков бесплатно получить ценные награды: скины на оружие, ножи, голду или кейсы. Публикуем рабочие промокоды в Standoff 2 на март 2026 года, а также рассказываем, как их активировать. Добавьте страницу в «Закладки», мы будем обновлять ее и добавлять новые промокоды.

Важно: промокоды стендофф могут иметь ограниченный срок действия или лимит на количество активаций, либо действовать только в определенных регионах. Если у вас не получается активировать один из нижеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Рабочие промокоды Standoff 2 на март 2026

V6AFMGBBJQ38 — 100 голды

— 100 голды AF4NJTNXHTK8 — нож Karambit

— нож Karambit MJPBV6QSV7NA — нож Butterfly

— нож Butterfly GQTFPPPAJA4H — кейс

— кейс E57NX0S1SKIH

ZKGERXGNOI7Q

MAFHHHX6QVMR

SO2VOXWIN — 30 граффити Winter Tale

— 30 граффити Winter Tale SO2DEC3 — ящик Dynasty

— ящик Dynasty SO2BHTRAP — 30 граффити Gambit

— 30 граффити Gambit SO2CARNBRAZ — 30 граффити Prey

— 30 граффити Prey BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа

— M4 Samurai StatTrack на 24 часа NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа

— M4 Revival StatTrack на 24 часа SO2KIOTOHAN — 30 граффити X Mark

— 30 граффити X Mark SO2MCHROSE — 30 граффити Hasta la Vista

— 30 граффити Hasta la Vista Z7SO2S7 — 30 граффити Outcast

Все остальные промокоды устарели и достигли максимального количества активаций на момент обновления материала.

Как ввести промокод в Standoff 2?

В игре:

Войдите в Standoff 2 Нажмите на иконку пистолета в левой части экрана В «Магазине» выберите вкладку «Промокод» Введите промокод и нажмите «Применить». Если код действителен, то награда появится в вашем инвентаре.

Через официальный сайт: