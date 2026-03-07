Apple сняла с производства сразу 15 устройств с начала 2026 года

Apple после масштабной презентации новых устройств обновила свою продуктовую линейку и одновременно сняла с производства 15 ранее выпускавшихся моделей. Об этом сообщает издание MacRumors.
На этой неделе компания представила сразу несколько новинок. Среди них — iPhone 17e, обновленные планшеты iPad Air с процессором M4, новые ноутбуки MacBook Air с чипом M5, а также обновленные версии MacBook Pro на базе процессоров M5 Pro и M5 Max. Кроме того, компания показала две новые модели Studio Display и представила совершенно новый ноутбук MacBook Neo.
Одновременно с этим Apple сняла с продажи следующие устройства:
- iPhone 16e (2025);
- 11-дюймовый iPad Air M3 (2025);
- 13-дюймовый iPad Air M3 (2025);
- 13-дюймовый MacBook Air M4 (2025);
- 15-дюймовый MacBook Air M4 (2025);
- 13-дюймовый MacBook Pro M5 на 512 ГБ (2025);
- 14-дюймовый MacBook Pro M4 Pro (2024);
- 16-дюймовый MacBook Pro M4 Pro (2024);
- 14-дюймовый MacBook Pro M4 Max (2024);
- 16-дюймовый MacBook Pro M4 Max (2024);
- Mac Studio M3 Ultra на 512 ГБ (2025);
- Studio Display A13 Bionic (2022);
- Pro Display XDR (2019);
- Подставка для Pro Display XDR (2019);
- Крепление VESA для Pro Display XDR (2019).
Напомним, в течение 2025 года Apple сняла с производства 25 устройств. Среди них: смартфоны, планшеты, умные часы, наушники, компьютеры, аксессуары и даже шлем виртуальной реальности.
